به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدابراهیم در همایش روز جهانی مسجد که صبح امروز پنجشنبه با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» در مجتممع آدینه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۵۶ سال قبل رژیم صهیونیستی با توطئه شیطانی و نقشهای شوم؛ قبلهگاه اول مسلمین را به آتش کشید، اظهار کرد: در طول این سالها این باند جنایتکار با کشتار مردم فلسطین و به ویژه جنایات دو سال اخیر موجی از نفرت را در میان مردم جهان ایجاد کرده است.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: جنایات بیحد و حصر رژیم صهیونیستی در انهدام زیرساختها، مدارس، مساجد و خانههای مردم و همچنین قتل عام بیش از ۶۰هزار نفر در طول دو سال گذشته نفرت عمومی را نسبت به این رژیم در سطح جهان افزایش داده است.
وی در ادامه گفت: امروز که بیست و یکمین اجلاس روز جهانی مسجد را برگزار میکنیم رژیم صهیونیستی در نظر مردم جهان در اوج نفرت قرار دارد و این اجلاس در حالی برگزارمی شود که این رژیم در بحران موجودیت بوده و در پله پرتگاه سقوط قرار گرفته است.
حجت الاسلام محمدابراهیم با اشاره به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: این جنگ تحمیلی را در حالی پشت سر گذاشتیم که ایران با موشکباران سرزمینهای اشغالی به تعبیر مقام معظم رهبری این رژیم غاصب را له کرد و از پای در آورد.
کارنامه درخشان مسجد و مسجدیهای در جنگ ۱۲ روزه
وی تصریح کرد: در این ایامی که گذشت ملت عزیز ایران در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری در اوج اتحاد مقدس و انسجام ملی فوقالعاده قرار گرفت، به تعبیر رهبری معظم ۹۰ میلیون نفر در این جنگ دوازده روزه همصدا شدند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند؛ از سوی دیگر در حالی که در طول این جنگ تحمیلی تمرکز حملات رژیم به شهر تهران و برخی از مساجد این شهر بود اما ائمه جماعات کارنامه درخشانی از خود باقی گذاشتند، کارنامهای که یادآور دوران هشت ساله دفاع مقدس بود.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: ائمه جماعات در طول این جنگ دوازده روزه در هدایت معنوی، نورانی کردن دلها و ایجاد ثبات و استقامت در میان مردم همواره حضور پررنگی داشتند؛ از سوی دیگر در این ایام شهدای روحانیای نیز تقدیم اسلام و انقلاب شدند که از جمله آنها میتوان به شهید «ابوالفضل نیازمند» اشاره کرد که امام جماعت مسجد «امام موسی کاظم(ع)» میدان نوبنیاد بود و به همراه همسر و سه فرزندش به مقام رفیع شهادت رسید؛ آن شهید، روحانی وارسته و در امور و برنامههای مرتبط با مسجد همواره پیشقدم و فعال بود.
فعالیت بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران
حجت الاسلام محمدابراهیم ادامه داد: ائمه جماعات در محورهای مختلف در طول این مدت ماموریتهای خود را به خوبی به انجام رساندند و از جمله با ایجاد قرارگاه راهبری مساجد در استان تهران بیش از ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهر تهران و ۵۰۰ مسجد پرچمدار در شهرستانهای استان تهران با همکاری ائمه جماعات شناسایی شدند و دستورالعمل مرتبط با عملکرد در ایام جنگ و بحران برای آنها صادر شد.
وی تأکید کرد: بر اساس فعالیتهایی که برای مساجد پرچمدار تعریف شد، موضوع جهاد تبیین، بصیرتافزایی، دشمنشناسی، حفاظت از محله و تأمین امنیت آن، امداد و کمکرسانی و معیشت و اشتغال با اولویت حل کردن مشکلات مردم در مساجد صورت پذیرفت که در این راستا مساجد پرچمدار عملکرد درخشانی داشتند وامید داریم که این فعالیتها و اقدامات مؤثر مستمر باشد.
قوانین مسجدی با جدیت بیشتری تدوین و پیگیری شود
حجت الاسلام محمدابراهیم با اشاره به اهداف کلان بیست و یکمین همایش روز جهانی مسجد، خاطرنشان کرد: مساجد ما در این اجلاس بزرگ با یکدیگر همعهد میشوند که تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند؛ در این مجال از ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف درخواست داریم که طرح و تصویب قوانین در راستای ایجاد زیرساختهای مربوط به مساجد را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا ماموریت ذاتی مساجد به نحو مطلوب انجام شود.
