به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام احمد اقبال رضوی نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام کرد: استفاده نیروهای اشغالگر اسرائیل از گرسنگی بهعنوان سلاح علیه مردم بیدفاع فلسطین، یک جنایت ضدانسانی و بدترین بربریت در دنیای امروز است. محرومکردن جمعیت محاصرهشده از غذا، آب، دارو و نیازهای اساسی نه تنها بر ضد وجدان انسانی است، بلکه نقض آشکار قوانین بینالمللی، کنوانسیون ژنو و منشور حقوق بشر سازمان ملل به شمار میآید.
وی افزود: وادار کردن کودکان، زنان و سالمندان به گرسنگی، تعطیل کردن بیمارستانها و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه در حقیقت معادل با نسلکشی است. این رفتار باید برای جهان هشداری جدی باشد که در قرن بیستویکم بهجای مقابله با تروریسم دولتی و ظلم، قدرتهای جهانی همچنان در سکوت نظارهگر هستند.
اقبال رضوی ادامه داد: ما از جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و همه نهادهای مدافع حقوق بشر بهطور جدی مطالبه میکنیم که اسرائیل را وادار کنند فوراً امکان دسترسی مردم محاصرهشده فلسطین به غذا، آب و دارو را فراهم کند. همچنین جلوگیری از رسیدن کمکهای بشردوستانه باید جنایت جنگی شناخته شود و در دادگاه بینالمللی عدالت مورد پیگرد قرار گیرد. برای حفاظت از حقوق اساسی مردم فلسطین باید اقدامات عملی و مؤثر انجام شود، نه اینکه صرفاً به بیانیههای محکومیت اکتفا گردد.
نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با تاکید بر اینکه استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح، در واقع حمله به تمام بشریت است، افزود: این ظلم بر مردم مظلوم فلسطین لکه ننگی بر چهره صلح، عدالت و ارزشهای انسانی در سراسر جهان است.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما