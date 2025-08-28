به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرارسیدن هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، آیتالله شیخ محمد یعقوبی به دفاتر و نمایندگیهای خود در کشورهای مختلف دستور دادند که مراسم امسال به شکلی گستردهتر و باشکوهتر برگزار شود.
ایشان در پیام خود تأکید کردند که برنامههای این جشن باید بر معرفی سیره و اخلاق والای پیامبر اسلام (ص) و تبیین نقش رهبری، مواضع اصولی و اراده استوار آن حضرت در برپایی دین الهی تمرکز داشته باشد.
آیتالله یعقوبی با اشاره به آیات قرآن کریم، پیروی از پیامبر اکرم (ص) را اسوهای برای همه مسلمانان دانسته و بیان کردند که تبیین ابعاد انسانی و جهانی رسالت ایشان، پاسخی روشن به تحریفها و شبههافکنیهای دشمنان خواهد بود.
ایشان همچنین وحدت مسلمانان زیر پرچم پیامبر اسلام (ص) و پرهیز از هرگونه اختلاف و تفرقه را ضروری دانستند و تأکید کردند: «هر عاملی که موجب پراکندگی و دشمنی شود، قلب پیامبر (ص) را آزرده خواهد ساخت و باید نهایت تلاش برای زدودن آن صورت گیرد.»
در پایان، آیتالله یعقوبی از خداوند متعال مسئلت داشتند که امت اسلامی در مسیر شادمانی پیامبر (ص) گام بردارد و از هرگونه عامل اندوه و تفرقه دوری جوید.
