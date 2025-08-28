به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در بیانیه‌ای گزارش‌های غرض‌ورزانه یک رسانه انگلیسی علیه ایران را محکوم کرد و فاقد اعتبار خواند.

متن بیانیه سفارت ایران به‌شرح زیر است:

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نگرانی عمیق خود را از انتشار مکرر گزارش‌های جانبدارانه و بی‌اساس درباره ایران توسط دیلی‌تلگراف ابراز می‌کند.

این مقالات که به منابع مبهم و غیرقابل اعتماد متکی هستند، فاقد اعتبار بوده و تصویری تحریف‌شده و گمراه‌کننده از واقعیت‌های ایران ارائه می‌دهند، چنین رویکردی با اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، بی‌طرفی و تعهد به حقیقت در تضاد است.

سفارت قاطعانه این ادعاهای بی‌اساس را رد می‌کند و رسماً خواستار اصلاح گزارش‌های منتشرشده و فراهم کردن فضای برابر برای پاسخ رسمی سفارت است.

تکیه مداوم بر منابع مبهم و غیرقابل تأیید، تنها صداقت روزنامه‌نگاری را تضعیف می‌کند، به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و به روابط مبتنی بر احترام متقابل آسیب می‌رساند. مسئولیت عواقب آن بر عهده کسانی است که چنین مطالبی را منتشر می‌کنند.

روزنامه دیلی تلگراف پیشتر به‌نقل از یک مقام ایرانی مدعی شده بود که علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران به‌دنبال متقاعد کردن سایر تصمیم‌گیران در ایران برای پایین آوردن سطح غنی‌سازی ایران به ۲۰ درصد است.

