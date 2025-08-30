به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران شهروند مراکشی شامگاه جمعه در چندین شهر با برگزاری راهپیماییهای شبانه، خواستار توقف گرسنگی و نسلکشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه شدند.
این اعتراضات در حالی برگزار شد که ارتش اسرائیل از ساعات اولیه روز جمعه حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به محلههای پرجمعیت شهر غزه شدت بخشیده است. این حملات در چارچوب طرح اشغال کامل منطقه و ادامه روند نسلکشیای صورت میگیرد که از ۲۳ ماه پیش علیه فلسطینیها آغاز شده است.
شرکتکنندگان در این راهپیماییها با سر دادن شعارهایی و در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار اقدام فوری برای توقف تجاوز اسرائیل به غزه شدند.
این تظاهرات به دعوت نهادهای مدنی غیردولتی، در شهرهای مختلف مراکش برگزار شد و شرکتکنندگان با در دست داشتن بنرهایی، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و خواستار پایان دادن به گرسنگی و نسلکشی در غزه شدند.
اعتراضات مردمی در مراکش به شکل روزانه ادامه دارد و شهرهای مختلف این کشور، بهویژه رباط، شاهد تجمعات گستردهای در حمایت از مردم فلسطین، درخواست برای توقف حملات اسرائیل، رفع محاصره و ارسال کمکهای انسانی به غزه هستند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما