تظاهرات همبستگی با مردم مظلوم غزه در رگنسبورگ آلمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از کوچه‌های شهر قدیمی رگنسبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان، جمعی از فعالان و شهروندان آلمانی، شامگاه جمعه گرد هم آمدند تا با برگزاری تجمع، خواستار توقف جنگ علیه اهالی غزه شوند.

این تجمع در میان خانه‌های تاریخی و میدان‌های باریک، به صحنه‌ای انسانی و پرشور از همبستگی با مردم فلسطین تبدیل شد.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، تصاویری از کودکان گرسنه و قربانیان بی‌گناه جنگ در غزه را به نمایش گذاشتند. شعار «جنگ را متوقف کنید و صدای غزه باید شنیده شود» بارها از میان جمعیت طنین‌انداز شد و فضای متفاوتی از همدلی و اعتراض را رقم زد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که همبستگی با مردم فلسطین نه به مکان و زبان، بلکه به انسانیت و وجدان جهانی وابسته است.

خبرنگار الجزیره در این مراسم با «ابوالحارث» مهندس آلمانی‌تبار تونسی و یکی از برگزارکنندگان این تجمع گفت‌وگو کرد. او هدف از این اقدام را آگاه‌سازی مردم بایرن نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد و مطالبه برای توقف جنگ، عنوان کرد.

ابوالحارث همچنین از کاهش مشارکت عرب‌ها در این تجمعات ابراز تأسف کرد و دلیل آن را افزایش اسلام‌هراسی و نژادپرستی در اروپا پس از آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه دانست.

در میان شرکت‌کنندگان، خبرنگار الجزیره با «حسین» جوانی مصری که به همراه همسر و فرزند خردسالش در تجمع حضور داشت، گفت‌وگو کرد. حسین نیز با حسرت از کاهش حضور فعالان عرب سخن گفت.

در این تجمع یک دختر جوان آلمانی با نام «لو»، حمایت خود را از ساکنان نوار غزه اعلام کرد و گفت: «آنچه در غزه توسط نیروهای اسرائیلی در حال وقوع است، جنایات جنگی و نسل‌کشی است و نمی‌توانم در برابر این فجایع سکوت کنم. حضور من در این تجمع، صدای اعتراض به بی‌عدالتی و همبستگی با قربانیان بی‌گناه است.»

اظهارات این فعال آلمانی نشان می‌دهد که مسئله فلسطین دیگر محدود به مرزهای منطقه نیست، بلکه به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده که وجدان‌های بیدار را در سراسر جهان به واکنش واداشته است.

