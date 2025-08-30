۲۳ هزار تروریست در افغانستان حضور فعال دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در مقاله‌ای در روزنامه یایا گازیتا، چاپ روسیه، نوشت که ۲۳ هزار تروریست در افغانستان حضور دارند که تهدیدی برای منطقه و جهان محسوب می‌شوند.

شویگو که در نوامبر گذشته به کابل سفر کرد، در این مقاله افزود که برآورد سازمان‌های امنیتی روسیه نشان می‌دهند حدود ۲۰ سازمان تروریستی بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند که در مجموع بیش از ۲۳ هزار نیروی شبه‌نظامی دارند.

دبیر شورای امنیت روسیه ادعا کرد که طالبان متناسب با توانشان در حال مبارزه با تروریسم‌اند و فعالیت گروه‌های تروریستی با تولید مواد مخدر در افغانستان مرتبط است.

وی که در جریان سفرش به کابل اقدام‌های طالبان علیه داعش خراسان را ستوده بود، در این مقاله، افغانستان را همچنان تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان دانست و گفت که معتقد است داعش خراسان همچنان فعال و قدرتمند باقی‌ مانده است.

شویگو در ادامه نوشت: بزرگ‌ترین نگرانی مربوط به فعالیت‌های شاخه خراسان داعش است که اردوگاه‌های آموزشی و پایگاه‌های پشتیبانی آن عمدتا در شرق، شمال و شمال‌شرق افغانستان واقع است.

دبیر شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد که طالبان پیوسته در حال مبارزه با داعش‌اند، اما تحریم‌های غرب علیه این گروه، مانعی اثرگذار در مسیر مبارزه با تروریسم ایجاد کرده است.

شویگو با انتقاد از تحریم‌های غرب، افزود: بدون تحریم‌های تنبیهی کشورهای غربی علیه طالبان، این مبارزه می‌توانست موثرتر باشد.

شویگو در بخش دیگری از مقاله‌اش، به اهمیت بازسازی روابط افغانستان با سازمان همکاری شانگهای اشاره می‌کند و می‌نویسد: اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ازسرگیری روابط با طالبان موافق‌اند و از آن حمایت می‌کنند. زمان آن رسیده است که درباره راه‌اندازی گروه تماس فکر کنیم.

او می‌افزاید: روسیه و کشورهای همسایه افغانستان بر اهمیت بازسازی و توسعه پایدار این کشور به‌عنوان یک دولت مستقل، خودکفا، عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر تاکید دارند.

