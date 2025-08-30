بازگشت بیش از ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه رسمی ایکس خود از بازگشت ۲.۳ میلیون مهاجر افغان در سال جاری به کشور خودشان خبر داد.

این نهاد در ادامه با تصریح به بازگشت این تعداد مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان گفته است که بسیاری از این افراد بازگشته تحت فشار بودند و به کشور خودشان در حالی که آمادگی پذیرش آنها را ندارد، مجبور به باازگشت شده‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در این پیام خواستار حمایت فوری برای تأمین اساسی‌ترین نیازهای این افراد شده است.

این نهاد در پایان پیام خود تأکید کرده است: در این شرایط جهان نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، لطفا کمک کنید.

گفتنی است با افزایش طرد و بازگشت مهاجران افغان که عمدتا پس از تسلط طالبان بر افغانستان دست به مهاجرت زده بودند، به دلیل ناتوانی حکومت این کشور در ساماندهی این افراد، سازمان‌های بین‌المللی بارها از جامعه جهانی برای جلوگیری از فاجعه انسانی، درخواست کمک کرده‌اند.

