افتتاح دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی در مشهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حمایت حقوقی از اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی روز دوشنبه سوم آذر در مرکز وکلای خراسان رضوی به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین رضا زرندی با اشاره به مبانی قرآنی حمایت از اتباع خارجی گفت: «نگاه حمایتی قوه قضاییه به اتباع، ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و اصلاحات اخیر در سند تحول قضایی نیز بر همین اساس انجام شده است.»

او افزود: «جمهوری اسلامی برخلاف کشورهای غربی، کرامت انسانی را محدود به مسائل مادی نمی‌داند و در حوزه حقوقی به بُعد معنوی انسان‌ها توجه ویژه می‌شود.»

زرندی همچنین مرکز وکلای خراسان رضوی را نهادی همسو با خط ولایت دانست و گفت که رئیس قوه قضاییه نیز بر این رویکرد تأکید داشته است.

در ادامه، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با بیان اینکه این مرکز در عرصه بین‌المللی به جایگاهی معتبر دست یافته، اظهار کرد: «از طریق همکاری حقوقی با نهادهای مشابه در دیگر کشورها و عقد قراردادهای مشترک، فعالیت‌های بین‌المللی مرکز تقویت شده است.»

او همچنین به پیگیری‌های حقوقی مربوط به شهدای جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و افزود:

«مرکز وکلا اقدامات گسترده‌ای در محاکم بین‌المللی انجام داده و مرکز خراسان رضوی پس از تهران بیشترین مستندات درباره جنایات رژیم صهیونیستی را گردآوری کرده است.»

در پایان این مراسم، دفتر جدید با هدف ارائه خدمات حقوقی به اتباع، زائران و سرمایه‌گذاران خارجی رسماً افتتاح شد.

این دومین دفتر از این نوع در کشور است؛ نخستین دفتر آبان‌ماه سال گذشته در ارومیه راه‌اندازی شده بود.

