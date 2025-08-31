اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر آمریکا در لغو ویزای مقامات فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه اروپا از ایالات متحده خواست تا در تصمیم خود مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی که قصد شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را دارند، تجدیدنظر کند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کپنهاگ گفت: «ما همگی بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، با جدیت خواستار بازنگری در این تصمیم هستیم.».

وزارت خارجه آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد که بر اساس قانون داخلی، وزیر خارجه مارکو روبیو تصمیم به لغو ویزای اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی گرفته است. هرچند نام افراد مشخص نشده، منابع خبری گزارش داده‌اند که ویزای سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، و حدود ۸۰ مقام دیگر لغو شده است.

چند کشور اروپایی و همچنین سازمان همکاری اسلامی، این اقدام واشنگتن را محکوم کردند. آن‌ها تأکید کردند که جلوگیری از حضور مقامات فلسطینی در نشست سازمان ملل، اقدامی نگران‌کننده در مسیر دیپلماسی بین‌المللی است.

«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی، بر اساس توافق‌نامه مقر سازمان ملل میان ایالات متحده و سازمان ملل متحد، موضوع صدور ویزا را با وزارت خارجه آمریکا بررسی خواهد کرد.

