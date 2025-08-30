ممانعت آمریکا از حضور محمود عباس و مقامات فلسطینی در نشست سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که از صدور ویزا برای مقامات ارشد فلسطینی، از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، جهت شرکت در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خودداری خواهد کرد. همچنین برخی از ویزاهایی که پیش‌تر صادر شده بودند نیز لغو خواهند شد.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که این تصمیم شامل حدود ۸۰ مقام فلسطینی می‌شود.

در بیانیه رسمی وزارت خارجه آمده است: «بر اساس قانون آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه، صدور ویزا برای اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی را رد کرده و برخی از آن‌ها را لغو می‌کند.» این بیانیه همچنین تأکید کرده که هدف این اقدام، «پاسخگو ساختن طرف فلسطینی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات و تضعیف چشم‌انداز صلح» است.

در واکنش به این تصمیم، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف شدید، خواستار تجدیدنظر فوری دولت آمریکا شد. این بیانیه تأکید کرد که اقدام واشنگتن «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق مقر سازمان ملل» است، به‌ویژه با توجه به اینکه فلسطین عضو ناظر در سازمان ملل محسوب می‌شود.

ریاست فلسطین همچنین بر پایبندی کامل خود به قوانین بین‌المللی و تعهدات صلح‌آمیز تأکید کرد و یادآور شد که این مواضع در نامه رسمی محمود عباس به رهبران جهان، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، بیان شده است.

این اقدام دولت ترامپ در آستانه نشست حساس سازمان ملل، تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و رام‌الله را وارد مرحله تازه‌ای کرده و واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است.

