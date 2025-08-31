شهادت رهبران یمن سند پایبندی این ملت به آرمان فلسطین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو آلاء الولائی با تجلیل از جایگاه ملت یمن به رهبری سید عبدالملک بدرالدین حوثی تأکید کرد: یمنی‌ها در عالی‌ترین مراتب عزت، همبستگی و مقاومت در کنار ملت مظلوم فلسطین و مردم محاصره‌شده غزه ایستاده‌اند.

وی حمله اخیر صهیونیست‌ها را جنایتی ظالمانه و بزدلانه خواند و افزود: خون‌های پاک رهبران یمنی، بار دیگر اصالت و استواری مواضع این ملت در حمایت از مظلومان را به جهانیان ثابت کرد.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا همچنین رژیم صهیونیستی را به وحشی‌گری و بی‌اعتنایی آشکار به ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی متهم کرد و خاطرنشان ساخت: یمنی‌ها با شجاعت در برابر دشمن ایستاده‌اند و همچنان در کنار مردم فلسطین باقی خواهند ماند.

الولائی در پایان با بزرگداشت مقام شهدا و دعا برای شفای مجروحان تأکید کرد: این شهادت‌ها عزم جبهه مقاومت را در دفاع از مظلومان دوچندان خواهد ساخت.

