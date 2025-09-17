خون شهدا چراغ راه قدس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن در نامه‌ای خطاب به ابوالاء الولائی دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق از پیام تسلیت او به مناسبت شهادت رئیس دولت تغییر و سازندگی یمن و یارانش قدردانی کرد و بر ادامه جهاد امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تأکید نمود.

دبیرکل جنبش جنبش انصارالله یمن، در پیامی رسمی با سربرگ «جنبش قرآنی – هیئت شهدا»، به پیام تسلیت ابوالاء الولائی پاسخ داد.

الحوثی در این پیام با ابراز قدردانی از همدردی الولائی، شهادت نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و همراهان او را مایه افتخار امت اسلامی دانست و افزود: این خون‌های پاک سرمایه‌ای برای پیروزی امت و گامی در مسیر فتح بزرگ خواهد بود. ما به خود می‌بالیم که شهدا در راه قدس و در جریان جهاد مقدس، به مقام رفیع شهادت رسیدند.

او همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، بر ضرورت تداوم جهاد در همه جبهه‌های امت اسلامی تأکید کرد.

دبیرکل جنبش انصارالله یمن در پایان پیام خود، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، برای ملت فلسطین و به‌ویژه مردم غزه، آرزوی پیروزی و گشایش الهی نمود.

این نامه با امضای «عبدالملک بدرالدین حوثی» و تاریخ ۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هجری قمری (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی) صادر شده است.

