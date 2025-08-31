افزایش مراجعه بیماران با علائم کرونا به مراکز درمانی غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی مراجعه گسترده بیماران با علائمی مشابه کووید-۱۹ به مجمع پزشکی «الشفاء» در شهر غزه، نگرانیها درباره شیوع ویروسی جدید در میان آوارگان این منطقه افزایش یافته است.
دکتر محمد ابو سلمیه مدیر مجمع الشفاء، اعلام کرد که علائم این بیماری شامل تب شدید، سرفههای مکرر، سردرد، حالت تهوع و اسهال است.
وی افزود: تعداد مبتلایان در روزهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بیشتر آنها از مناطق آوارهنشین هستند.
یکی از زنان آواره از محله «الزیتون» در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: بیش از یک هفته است که با تب و آبریزش بینی دستوپنجه نرم میکند و به دلیل نیاز فوری به درمان، به مرکز پزشکی مراجعه کرده است.
لازم به ذکر است مقامهای بهداشتی هنوز ماهیت دقیق این ویروس را تأیید نکردهاند، اما بررسیهای اولیه در حال انجام است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که زیرساختهای درمانی در غزه به شدت تحت فشار قرار دارند و نگرانیها از گسترش بیماری در اردوگاههای آوارگان رو به افزایش است.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما