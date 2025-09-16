  1. صفحه اصلی
تقدیر رهبر انقلاب از قهرمانان کشتی: از تلاش اعجاب‌انگیز و رفتار تحسین‌آمیز شما تشکر می‌کنم

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱
کد خبر: 1727815
تقدیر رهبر انقلاب از قهرمانان کشتی: از تلاش اعجاب‌انگیز و رفتار تحسین‌آمیز شما تشکر می‌کنم

تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال موفق به کسب قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ شد. رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، در پیامی از تلاش و رفتار قهرمانان این تیم تقدیر کردند و بر ارزش‌های معنوی و قدرت آنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی قهرمانی تیم ملّی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۲۵، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از تلاش اعجاب‌انگیز و رفتار تحسین‌آمیز قهرمانان کشتی آزاد کشورمان تقدیر کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب‌انگیز و سپس رفتار تحسین‌آمیزش تشکّر میکنم. آمیزه‌ی قدرت و معنویّت، آفریننده‌ی ارزشهای والا است. آفرین بر شما!
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۵ شهریور ۱۴۰۴

تیم ملّی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۲ سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

