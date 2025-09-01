به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق همچنان به تلاشهای خود برای تخلیه تدریجی شهروندانش از اردوگاه الهول ادامه میدهد؛ اقدامی که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶ میلادی بهطور کامل به پایان برسد و بخشی از یک طرح جامع برای برچیدن این اردوگاه محسوب میشود.
در هماهنگی میان وزارت مهاجرت عراق، ائتلاف بینالمللی، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و کمیساریای عالی امور پناهندگان، اخیراً گروه جدیدی از خانوادههای عناصر عراقی داعش شامل ۲۳۲ خانواده با مجموع ۸۵۰ نفر از اردوگاه الهول خارج شده و به اردوگاه «جدعه» در داخل عراق منتقل شدهاند تا برای بازگشت به جوامع اصلی خود آمادهسازی و بازتوانی شوند.
این انتقال، بیستونهمین مرحله طی حدود چهار سال گذشته و دوازدهمین مرحله در سال جاری است که نشاندهنده افزایش سرعت تخلیه خانوادههای عراقی و همراستا با تلاشهای آمریکا برای بستن پرونده اردوگاه الهول است.
در همین زمینه، منابع مطلع به روزنامه «الأخبار» لبنان گفتهاند که بیش از ۲۰ هزار عراقی از زمان آغاز اجرای طرح تخلیه، اردوگاه الهول را ترک کردهاند. این منابع یادآور شدهاند که در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۳۰ هزار عراقی در این اردوگاه ساکن بودند، اما اکنون برای نخستینبار شمار آنها به کمتر از ۱۰ هزار نفر رسیده است. پیشبینی میشود که تخلیه کامل خانوادههای عراقی در ماههای نخست سال آینده میلادی انجام شود.
این منابع همچنین فاش کردهاند که مذاکراتی میان عراق، آمریکا و نیروهای قسد در جریان است تا زندانیان عراقی که در زندانهای تحت کنترل قسد نگهداری میشوند، برای محاکمه به عراق منتقل شوند. این روند احتمالاً بهزودی آغاز خواهد شد، بهویژه پس از آنکه در مراحل قبلی، حدود ۳۰۰ نفر بهصورت محدود منتقل شدهاند.
همان منابع تأکید کردهاند که برخی از شهروندان عراقی به دلایل شخصی یا امنیتی تمایلی به ترک اردوگاه الهول ندارند یا فاقد مدارک هویتی هستند، و انتقال آنها به زمان دیگری موکول خواهد شد تا بتوان آنها را به خروج از اردوگاه ترغیب کرد. همچنین توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچکس به اجبار از اردوگاه مگر با رضایت خودش، خارج نشود.
با این حال، روند سریع خروج عراقیها شامل حال شهروندان سوری نمیشود. خروج ساکنان سوری اردوگاه که در مناطق تحت کنترل حکومت جولانی زندگی میکنند، به تعویق افتاده است تا پیشرفتهایی در مذاکرات مربوط به اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس حاصل شود. به نظر میرسد این تأخیر بخشی از تلاش قسد برای معامله در برابر بازگشت داوطلبانه و امن ساکنان مناطق عفرین، رأسالعین و تلابیض باشد؛ افرادی که اکنون در مراکز اسکان و اردوگاههایی در استانهای حسکه و رقه زندگی میکنند.
