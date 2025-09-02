افتتاح مسجد بزرگ النوری و مناره معروف الحدباء در شهر موصل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق طی مراسم رسمی، مسجد بزرگ النوری و مناره تاریخی الحدباء را در قلب شهر قدیمی موصل افتتاح کرد؛ بناهایی که هشت سال پیش توسط گروه تروریستی داعش تخریب شده بودند.
السودانی در سخنانی به مناسبت این رویداد گفت: بازسازی این مسجد، نقطهای برجسته در تاریخ خواهد بود که دشمنان را به یاد دلاوریهای مردم عراق، دفاع آنان از سرزمینشان و بازسازی آنچه که ویران شد، خواهد انداخت.
وی همچنین تأکید کرد که شهر موصل با آغوش باز پذیرای همه اقوام و مذاهب است و نماد کامل جامعه متنوع عراق بهشمار میآید.
گفتنی است پروژه بازسازی مناره الحدباء با همکاری سازمان یونسکو، نهادهای میراث فرهنگی عراق و بزرگان دینی اهل سنت انجام شد. در این پروژه از تکنیکهای سنتی و مصالحی که از آوار بنا استخراج شده بودند، استفاده شد.
یونسکو برای اجرای این طرح، مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار جمعآوری کرد. مناره الحدباء که بیش از ۸۵۰ سال قدمت دارد، همواره بهعنوان نمادی برجسته و شناختهشده از شهر موصل شناخته میشده است.
در سال ۲۰۱۴، ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، در همین مسجد خطبه جمعه ایراد کرد و آن را محل اعلام خلافت خود قرار داد اما در سال ۲۰۱۷، زمانی که نیروهای عراقی در حال بازپسگیری شهر بودند، داعش مسجد را با کارگذاری مواد منفجره از درون تخریب کرد.
افزون بر بازسازی این مسجد، در چارچوب همین پروژه، کلیساهایی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند نیز مرمت شدند؛ اقدامی که با هدف حفظ میراث جامعه مسیحی در شهر موصل صورت گرفت.
