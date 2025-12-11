به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی هشدار داد که اردوگاه‌های نگهداری خانواده‌های اعضای داعش در صحرای شمال ‌شرقی سوریه به بمب ساعتی تبدیل شده‌اند. این اردوگاه‌ها شامل الهول و روج در استان حسکه هستند که ده‌ها هزار نفر از زنان و کودکان وابسته به داعش را در خود جای داده‌اند.

بر اساس این گزارش، بیش از 27 هزار زن و کودک در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و حدود 8 هزار عضو داعش نیز در زندان‌های نزدیک محبوس هستند؛ وضعیتی که با آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از منطقه، فشار سنگینی بر دولت جدید سوریه وارد کرده است.

این اردوگاه‌ها میراث 13 سال جنگ داخلی سوریه‌اند و به محل اجباری برای کسانی تبدیل شده‌اند که در جریان نبردهای نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) با حمایت آمریکا بازداشت شدند. با کاهش نقش نظامی آمریکا، دولت سوریه با چالش ادغام قسد در ارتش و مدیریت اردوگاه‌ها روبه‌روست، در حالی که واشنگتن خواستار پذیرش مسئولیت این زندان‌ها و اردوگاه‌ها توسط دمشق است.

گزارش نیویورک تایمز همچنین به نگرانی‌های کردها از دولت جدید سوریه اشاره دارد؛ دولتی که به گفته منتقدان، ممکن است برخی زندانیان داعش را آزاد کند یا پرونده آنان را نادیده بگیرد. این در حالی است که دمشق ماه گذشته به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا پیوست، پس از آنکه حملات داعش در سال گذشته شدت گرفت و حتی کلیسایی در دمشق و نیروهای نظامی سوریه را هدف قرار داد.

مشاهدات خبرنگار نیویورک تایمز از داخل اردوگاه الهول نشان می‌دهد که کودکان در فضای تنگ و زنان با پوشش برقع زندگی می‌کنند؛ مادران از گرسنگی، نبود آموزش و فقدان خدمات درمانی شکایت دارند. بسیاری از کودکان در همین اردوگاه‌ها متولد یا بزرگ شده‌اند و در معرض تربیت ایدئولوژی افراطی توسط زنان وفادار به داعش، به‌ویژه مهاجران از روسیه، تاجیکستان و فرانسه قرار دارند.

طبق برآوردها، حدود 60 درصد ساکنان اردوگاه‌ها کودکان زیر 18 سال هستند که در محیطی بسته و تحت سلطه افکار افراطی رشد کرده‌اند. شرایط انسانی پس از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای قطع بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا وخیم‌تر شد و خدمات آموزشی و درمانی متوقف گردید. این وضعیت موجب اعتراضات، خشونت و افزایش تلاش برای فرار شد.

مدیران اردوگاه‌ها از قاچاق سازمان‌یافته روزانه خبر داده‌اند و گفته‌اند بسیاری از خودروهای حامل کمک‌ها برای انتقال افراد استفاده می‌شوند. «جیهان حنان» مدیر اردوگاه الهول تأکید کرده است: «مردم هر روز فرار می‌کنند و این یک روند سازمان‌یافته است.»

در گزارش همچنین به زن 65 ساله‌ای به نام لطف النسان اشاره شده که از بیماری قلبی رنج می‌برد و دارویش تمام شده است. خبرنگار نیویورک تایمز همچنین شاهد حملات به دفاتر امدادی و تهدیدات امنیتی بوده است؛ از جمله اقدام یک زوج به پوشیدن جلیقه‌های انفجاری دست‌ساز که با تیراندازی نیروهای قسد کشته شدند.

عراق تاکنون توانسته حدود 19 هزار نفر از شهروندانش را بازگرداند و به دنبال بازگرداندن بقیه است، در حالی که سوریه تنها چند صد نفر را بازگردانده است. بسیاری از کشورها نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی از پذیرش اتباع خود خودداری می‌کنند و این امر زنان خارجی را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است.

مدیران اردوگاه‌های الهول و روج تأکید کرده‌اند که کاهش جمعیت این اردوگاه‌ها برای جلوگیری از انفجار بمب‌های ساعتی در صحرای سوریه ضروری است.

