برگزاری یازدهمین دوره جامع آموزش منظومه فکری رهبر انقلاب در گیلان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سحر نادم‌پور»، مدیر اجرایی و رابط مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری در گفت‌وگویی به نزدیک شدن برگزاری کارگاه آموزشی «غرب‌شناسی کاربردی» در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: در این کارگاه حجت الاسلام «فخریان» با محوریت کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» سخنرانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه زمان برپایی این کارگاه دو روز، پنج‌شنبه و جمعه (۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۴۰۴) و مجموعا به مدت ۸ ساعت آموزشی، پنج‌شنبه صبح و بعد از ظهر و جمعه صبح، است، افزود: این کارگاه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار می شود که همراه با اعطای گواهینامه خواهد بود.

نادم‌پور در ادامه همچنین از پایان ثبت‌نام یازدهمین دورۀ جامعِ آموزش منظومۀ فکری رهبر انقلاب ویژه برادران و خواهران در 31 مرداد خبر داد و با بیان اینکه این دورۀ آموزشی، در سه بخشِ معرفتی، ارزشی و کنشی برگزار می‌شود افزود: به شرکت کنندگان گواهینامه بعد از اتمام هر بخش اعطا می شود.

مدیر اجرایی و رابط مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری با اشاره به اینکه شروع دوره، ۵ مهر ۱۴۰۴ است بیان کرد: دوره های آموزشی مجموعه تبیین در 2 سطح عمومی و تخصصی و بر اساس منظومه فکری و اندیشه رهبر حکیم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: سطح عمومی شامل سه بخش معرفتی، ارزشی و کُنشی است که در منظومه معرفتی مسائلی پیرامون جهان بینی و بینش انقلاب و رهبر انقلاب با محوریت سه کتاب ارزشمند«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»، «همرزمان حسین(ع)» و «کتاب ولایت انسان سازی» و ۲ مقاله «روح توحید و نفی عبودیت غیر خدا» و «معاد انسان شناسی»، مطرح می شود.

نادم‌پور افزود: در منظومه ارزشی، مطالبی پیرامون ارزش ها و منش ها و اخلاقیات انقلاب اسلامی و رهبری در قالب کتاب های «مردم سالاری»،«عدالت و آزادی»، «استقلال از منظر رهبر انقلاب» و «درس گفتارهای استکبارستیزی» است که اخلاق و معنویت سبک زندگی و اقتصاد را مورد مطالعه قرار می دهد.

مدیر اجرایی و رابط مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری خاطر نشان کرد: در منظومه کنشی مباحثی پیرامون نگاه رهبری به نظامات اجتماعی و نحوه کنشگری درون جامعه را با مطالعه کتاب انقلاب اسلامی ایران، درس گفتارهای اقتصاد انقلاب اسلامی، فرهنگ انقلاب اسلامی و سیاست انقلاب اسلامی با هم مرور خواهیم کرد.

وی اذعان کرد: همچنین در سطح ۲ هم به موضوعاتی ذیل منظومه فکری رهبر انقلاب به صورت تخصصی پرداخته می شود.

