بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ.(انبیاء ۱۰۵)

قال رسول الله:

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»

موضوع رسالت و امامت از مباحث بسیار مهم و تعیین کننده در سر نوشت و جهان بینی انسانی است و مسئولیت خلیفه اللهی آدمی را در کره ارض به تصویر می کشد.

در فاز رسالت، خداوند منان و مهربان انبیای خویش را جهت هدایت بندگان مخلوقش مامور نموده تا از گمراهی نجات شان بخشد. اما امامت وظیفه حفظ، گم نشدن و روشن نگهداشتن راه هدایت را به عهده‌ دارد و بر این اساس است که رسول الله(ص) می فرماید: هرکسی در حالتی بمیرد که امام زمانش را نشناخته است راه هدایت را گم کرده و در جهالت مرده است.

امروز روز مهمی با دو مناسبت عمده است، مناسب اول شهادت امام حسن عسکری(ع) یازد همین امام و پیشوای هدایت که جای تسلیت دارد. مناسبت دوم که بی بدیل است، انتقال مسئولیت رهبری و امامت جامعه بشری به مهدی موعود صاحب العصر و الزمان که خداوند بر پایی حکومت جهانی صالحان را تحت رهبری وی برای گسترش عدالت در کل عالم وعده داده است.

مجمع محبان اهل بیت (ع) این مناسبت عظیم تاریخی را گرامی داشته امید دارد ظهور آن مصلح کل تحقق یابد، به ناهنجاری ها، نابه سامانی ها وظلم حاکم در عالم نقطه پایان گذاشته شود و حاکمیت عدل گستر جهانی را شاهد باشیم.

ان شاءالله سید حسین عالمی بلخی

مجمع محبان اهلبیت افغانستان

۱۴۰۴/۶/۱۰ = ۸ ربیع الاول ۱۴۴۷ ه ق

