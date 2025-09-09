به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهل‌بیت(ع) در افغانستان، به مناسبت یکهزار و پانصدمین سالروز خجسته میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص)، وبینار علمی و فرهنگی "در امتداد اولین بهار" را با موضوع محوری "آموزه‌های پیامبر(ص) برای امروز ما" برگزار می‌کند. این رویداد مجازی با هدف بررسی و تبیین ابعاد گوناگون سیره نظری و عملی آن حضرت در پاسخ به نیازها و چالش‌های جوامع معاصر تدارک دیده شده است.

این وبینار با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و کارشناسان برجسته حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد و محورهای مهمی را شامل می‌شود. از جمله موضوعات مورد بحث می‌توان به "اخلاق نبوی؛ گمشده‌ی جوامع مسلمان امروز؟"، "عدالت اجتماعی در سیره پیامبر(ص)؛ الگویی برای ساخت جامعه‌ای سالم و متوازن"، "نقش پیامبر(ص) در ساخت امت؛ آموزه‌هایی برای زیست جمعی در جوامع چندفرهنگی" اشاره کرد. همچنین، مباحثی نظیر "پیامبر و تربیت نسل؛ چگونه نگاه او به جوانان و آینده، برای امروز الهام‌بخش است؟"، "پیامبر رحمت در جهانی پر از خشونت؛ چگونه سیره نبوی امروز ما را راه می‌برد؟"، "سیره نبوی در مبارزه با افراط‌گرایی، تبعیض و بی‌عدالتی" و "سیره نبوی در بحران‌های اخلاقی و هویتی جهان معاصر (پیامبرص) به عنوان الگوی ثبات اخلاقی در جهانی پرآشوب و پراکنده" مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

اساتید و سخنرانان این وبینار عبارتند از:

حجت‌الاسلام و المسلمین استاد رحیم‌الله کشاف (اندیشکده)

دکتر صالحی بلخابی (استاد حوزه و دانشگاه)

استاد محمد اکبری (معاون شورای شیعه افغانستان)

استاد سید حسین علی هاشمی (رئیس مجمع محبان اهل‌بیت(ع))

دکتر محمد عارف دولتشاهی (استاد دانشگاه)

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی حسینی عثمانی (استاد دارالعلوم)

این وبینار ارزشمند، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور/سنبله ۱۴۰۴، رأس ساعت ۸ شب به وقت محلی، برگزار و به صورت زنده از صفحه فیس‌بوک مجمع محبان اهل‌بیت(ع) به آدرس AhlulbaytAF پخش خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای بهره‌مندی از مباحث این وبینار، از طریق لینک زیر به صورت مستقیم وارد صفحه پخش زنده شوند.

https://www.facebook.com/share/15Brrdy6Kaa/?mibextid=wwXIfr



مجمع محبان اهل‌بیت(ع) در افغانستان از تمامی اساتید، دانشجویان، طلاب علوم دینی و عموم علاقه‌مندان به سیره و معارف نبوی دعوت می‌کند تا در این وبینار شرکت کرده و از مباحث مطرح شده بهره‌مند شوند.

