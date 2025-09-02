«سجاد کوچکی‌نژاد» مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان امروز سه‌شنبه، 11 شهریور 1404 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، ضمن تشریح فعالیت‌های این مجموعه در نمایشگاه جانبی دومین کنگره ملی سرداران، امیران و هشت هزار شهید استان، گفت: کانون پرورش فکری تنها مجموعه تخصصی حوزه کودک و نوجوان است که در این کنگره مشارکت دارد و بر اساس مأموریت‌های فرهنگی خود، غرفه‌ای ویژه با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جدید برپا کرده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی کانون، فرهنگ‌سازی و تربیت نسل هوشمند، متعهد و مسئولیت‌پذیر نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی است، افزود: همکاران کانون از نخستین روزهای طرح موضوع، با اشتیاق پای کار آمدند و امروز شاهد برپایی تنها غرفه اختصاصی کودک و نوجوان در این کنگره هستیم.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: محیط غرفه به شکل یک بازیگاه طراحی شده و بازی‌های تدارک‌دیده‌شده همگی با محوریت ایثار، مقاومت، شهادت و دفاع مقدس هستند تا کودکان از مسیر بازی با این مفاهیم آشنا شوند.

به گفته وی، این فضا به‌گونه‌ای طراحی شده که کودک علاقه‌مند شود بارها والدین خود را به بازدید مجدد از غرفه ترغیب کند؛ اقدامی که موجب همراهی خانواده‌ها با برنامه‌های کنگره نیز می‌شود.

مسئول کانون پرورش فکری گیلان افزود: طراحی بازی‌ها با همکاری هنرمندان و فعالان این حوزه انجام شده است. از جمله آقای شهاب محسنی، فعال پارک علم و فناوری و متخصص حوزه بازی‌های رومیزی، که سال‌ها با کانون کشور همکاری داشته و به فراخور موضوع نمایشگاه، بازی‌های ویژه‌ای را طراحی کرده است.

وی گفت: بخشی از بازی‌ها نوستالژیک مانند گل کوچیک و تیراندازی هستند و بخشی دیگر بازی‌های فکری و تعاملی که برخی از آن‌ها هنوز رونمایی نشده و در طول برگزاری کنگره معرفی خواهند شد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه تلاش شده بازی‌ها در کوتاه‌ترین زمان (۵ تا ۱۰ ثانیه) برای کودکان و نوجوانان قابل فهم باشند، اظهار داشت: بازی‌هایی انتخاب و طراحی شده که هم برای نسل جدید جذاب باشد و هم یادآور خاطرات مشترک والدین آن‌ها از دوران کودکی در کوچه‌ها و محله‌ها.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به اختصاص فضایی نزدیک به یک هزار متر مربع برای این بخش گفت: در این مجموعه بیش از 12 بازی با رویکرد مهندسی معکوس آماده‌سازی شده و هدف ما این بود که علاوه بر جنبه سرگرمی، فعالیت‌های فکری و حرکتی کودکان نیز تقویت شود.

وی از بازی‌های مختلفی که در غرفه‌ها پیاده‌سازی شده نام برد و توضیح داد: بازی جنگ و گریز، تیراندازی سیب، انتقال توپ، فوتبال دونفره، پنالتی، مار و پله در ابعاد بزرگ، لی‌لی، فوتبال کوچک کوچه‌ها، بازی حافظه و هزارتو از جمله برنامه‌هایی هستند که با استقبال کودکان و نوجوانان مواجه شده‌اند.

به گفته کوچکی‌نژاد، علاوه بر بخش بازی‌ها، غرفه‌های آموزشی همچون نقاشی، عروسک‌سازی و کارگاه‌های پرورشی نیز برای کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان تأکید کرد: طراحی این فضا علاوه بر ایجاد جذابیت برای کودکان، فرصتی است تا خانواده‌ها با آرامش فرزندان خود را به دست مربیان کانون بسپارند و خودشان بتوانند از دیگر بخش‌های نمایشگاه کنگره بازدید کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و همکاران کانون گفت: این غرفه تلاش دارد تا سهمی مؤثر در انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل کودک و نوجوان داشته باشد و ان‌شاءالله در مسیر تحقق اهداف فرهنگی کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان مؤثر واقع شود.



