به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه نقاشی نوجوانان محله سیدالشهداء در منطقه پردیسان شهر قم با نام "جان‌فدا" به سومین روز فعالیت خود ادامه می دهد.

این نمایشگاه شامل از ۴۷ اثر نقاشی و خط از دختران نوجوان محله سیدالشهداء با مضامین دفاع مقدس ۱۲ روزه و اربعین است.

این آثار هنری کودکان و نوجوانان دختر، حاصل کلاس‌های فرهنگی_هنری مسجد سیدالشهداء(ع) و پایگاه بسیج حضرت زهرا(س) است. هنرجویان این مسجد، توانسته‌اند طی ماه‌ها کار آموزشی و کارگاهی، آثاری با مفاهیم مقاومت، جنگ ۱۲ روزه، اربعین، اجتماعی و طبیعت خلق کنند.

نمایشگاه "جان‌فدا" در نمازخانه و حسینیه‌ی محله‌ی سیدالشهداء پردیسان واقع در بلوار شهید مکیان، خیابان شهید صباغی به مدت ۳ روز به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ شروع به کار کرده است و تا روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ ادامه دارد. مراسم اختتامیه امروز جمعه از ساعت ۱۷ الی ۱۹، برگزار خواهد شد.

بازدید مسئولان، هنرمندان و اصحاب رسانه استان قم از دیگر برنامه‌های نمایشگاه "جان‌فدا" به شمار می‌رود.

