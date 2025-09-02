به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سعیدرضا عاملی رئیس مجمع جهانی صلح اسلامی، در نشست خبری نمایشگاه عکس «۱۲ روز ایران» که سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در سالن کنفرانس فرهنگستان هنر برگزار شد، اظهار داشت: این رویداد صرفاً یک نمایشگاه عکس نیست بلکه تلاشی است برای ساخت روایتی صحیح، دقیق، هنری و ماندگار از مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه در آن دوران.

وی بیان کرد: نمایشگاه «روایت مستند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از نگاه عکاسان و شهروندان» به همت مجمع جهانی صلح اسلامی و مؤسسه فرهنگی هنری صبا (فرهنگستان هنر) برگزار می‌شود.

عاملی تأکید کرد: نمایشگاه «۱۲ روز ایران» تنها یک نمایشگاه عکس نیست، بلکه با هدف بازنمایی زندگی در جنگ، رنج قربانیان، و مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر تجاوز به حقوق بین‌الملل برگزار می‌شود، این نمایشگاه با همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و اگرچه معمولاً برگزاری چنین رویدادهایی ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد، اما با توجه به ضرورت ساخت سریع روایت مستند و تثبیت آن، این بار تلاش شد با سرعت و هم‌افزایی نهادها و هنرمندان، کار بزرگی در زمان کوتاه سامان یابد.

رئیس مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: نیازمند آن هستیم که هم در داخل کشور و هم در خارج، روایتی مستند و هنری از این ۱۲ روز ساخته و عرضه شود. بر همین اساس، نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد و هم‌زمان در ۴۰ کشور جهان نیز به نمایش درخواهد آمد. در طول ۱۰ روز برپایی نمایشگاه در مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا، برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده که گزارش آن‌ها به مرور ارائه می‌شود. همچنین هم‌زمان با روز جهانی صلح، مراسم افتتاحیه نمایشگاه در تهران و مراکز بین‌المللی برگزار خواهد شد.

عاملی با اشاره به مشارکت گسترده نهادها یادآور شد: بسیاری از نمایشگاه‌هایی که در خارج کشور برپا می‌شود با همکاری نهادهای مردمی شکل می‌گیرد و در عین حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه نیز برای هماهنگی‌های بین‌المللی کمک‌های ارزشمندی داشته‌اند.

وی تأکید کرد: این رویداد بزرگ فرصتی برای روایت ایران در عرصه جهانی است و امروز رسانه‌ها باید بدانند که قلم و تصویر آنان بخشی مهم از این نبرد روایت‌ها است، هر کس بتواند در این نبرد روایت‌ها پیروز شود، عملاً نتیجه جنگ را تعیین کرده است.

رئیس مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: هدف از برپایی نمایشگاه «۱۲ روز ایران» که با مشارکت ۲۱ دستگاه داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود، روایت مستند و هنری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به منظور تصویرسازی و انتقال اثربخش در سطح ملی و جهانی است.

رئیس مؤسسه صبا: نمایشگاه «۱۲ روز ایران» جامع‌ترین رویداد فرهنگی در حوزه روایت جنگ تحمیلی است

بهنام زنگی، رئیس مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا (فرهنگستان هنر) در این نشست خبری گفت: این نمایشگاه با سازوکاری تازه برگزار می‌شود که امکان حضور و ارائه مستقل خدمات دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند و به همین دلیل می‌توان آن را یکی از جامع‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور دانست.

رئیس مؤسسه صبا در این نشست با اشاره به ویژگی‌های این رویداد گفت: سازوکار اجرای نمایشگاه به گونه‌ای طراحی شده است که دستگاه‌ها بتوانند با هماهنگی جشنواره، به صورت مستقل وارد عمل شوند. این مدل برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود. به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد جنگ ۱۲ روزه و نقش دستگاه‌های مختلف در آن، تلاش شده است هر یک از نهادها و سازمان‌های مرتبط به شکل مقتضی دیده شوند.

وی افزود: برخی سازمان‌ها که در ظاهر ارتباط مستقیمی با این موضوع نداشتند نیز برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند و این همبستگی ملی برای ما بسیار ارزشمند است؛ اتفاقی که در نوع خود کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر باشد.

زنگی با اشاره به استقبال چشمگیر از فراخوان آثار اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. علاوه بر عکس، ویدئوها و فیلم‌های متعددی نیز دریافت شده و برخی هنرمندان پیشنهاد داده‌اند بخشی برای هنرهای جدید در نمایشگاه ایجاد شود. همچنین تعدادی از فعالان هنری نیز برای اجرای زنده در طول مدت برگزاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: موضوعات نمایشگاه در چهار محور اصلی تعریف شده است: «حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه»، «زندگی در جنگ ۱۲ روزه»، «قربانیان جنگ» و «مردم‌یاری و همبستگی اجتماعی». آثار رسیده از هنرمندانی با گستره سنی وسیع بوده است؛ جوان‌ترین عکاس ۱۵ سال و مسن‌ترین ۷۵ سال دارد.

رئیس مؤسسه صبا همچنین ترکیب هیئت داوران را معرفی کرد و گفت: آقایان مجتبی آقایی، محمدحسین حیدری و فرهاد سلیمانی آثار را داوری کرده‌اند و آثار برگزیده به جشنواره بین‌المللی فرهنگی-هنری «سلام» راه خواهند یافت.

زنگی خاطرنشان کرد: بخش‌های دیگری از جامعه هنری نیز به شکل موازی در حال تدارک جشنواره‌هایی مشابه هستند، اما نمایشگاه «۱۲ روز ایران» را می‌توان نخستین و جامع‌ترین رویداد ملی در این حوزه دانست که با مشارکت گسترده نهادها و دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: آیین گشایش نمایشگاه روز ۲۲ شهریور برگزار خواهد شد و بازدید عمومی از ۲۳ شهریور به مدت یک هفته ادامه می‌یابد. با توجه به استقبال پیش‌بینی‌شده، احتمال تمدید زمان نمایشگاه نیز وجود دارد.

