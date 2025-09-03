پذیرش سفیر جدید اسرائیل، لکه ننگی در تاریخ بحرین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید هاشم الموسوی، عضو شورای جمعیت الوفاق گفت که پذیرش سفیر جدید اسرائیل در بحرین، لکه ننگی در تاریخ این کشور است و با جنایات اسرائیل علیه مردم غزه و کرانه باختری همخوانی دارد.

وی افزود: در زمانی که همه کشورها در برابر قتل عام اسرائیل ایستاده‌اند و ۹ وزیر در اعتراض به تجاوز اشغالگران اسرائیل به نوار غزه، خروج خود از ائتلاف حاکم در هلند را اعلام کرده‌اند، بحرین با بی‌اعتنایی آشکار به قتل عام‌ها و رد عمومی عادی‌سازی، سفیر جدید اسرائیل را پذیرفته است.

الموسوی تأکید کرد که تمام مردم بحرین عادی‌سازی با رژیم اسرائیل را رد می‌کنند و پذیرش سفیر جدید آن را محکوم می‌کنند و افزود: از سفیر اسرائیل در بحرین استقبال نمی‌شود.

