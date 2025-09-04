اثر برگزیده «نحن أبناء الحسین(ع)» با محوریت اربعین، نمادی از وحدت و محبت اسلامی است + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» برگزار شد و محسن توکلی توانست عنوان نفر اول بخش مستند را کسب کند. توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا، به تشریح اثر برگزیده خود پرداخت.

این هنرمند مستندساز، هدف اصلی خود از تولید این اثر را نشان دادن وحدت و محبت انسانی در مراسم اربعین عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) محور این وحدت است، گفت: «ما در این اثر تلاش کردیم حضور زائران بین‌المللی از کشورهای مختلف، به ویژه دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی، را به نمایش بگذاریم تا این پیام به مخاطبان منتقل شود که چگونه می‌توانیم در عرصه بین‌الملل و برای تقویت وحدت جهان اسلام تأثیرگذار باشیم.»

توکلی در ادامه به چالش‌های پیش‌رو در تولید این مستند اشاره کرد و افزود: «هماهنگی با سوژه‌ها بسیار مهم بود. ما به دنبال افرادی بودیم که هر سال در مراسم اربعین شرکت می‌کنند و می‌توانند به درستی پیام مورد نظر ما را به مخاطب منتقل کنند.»

وی مهم‌ترین چالش را مسئله زبان دانست و گفت: «دانشجویان بین‌المللی که با آن‌ها مصاحبه می‌کردم، تسلط کافی به زبان فارسی نداشتند و همین امر باعث می‌شد تا برای درک دقیق صحبت‌های آن‌ها از مترجم استفاده کنیم.»

لازم به ذکر است، رویداد رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» با هدف معرفی و ترویج ابعاد مختلف نهضت عاشورا و مراسم پیاده‌روی اربعین، هر ساله با حضور هنرمندان و فعالان رسانه‌ای از سراسر جهان برگزار می‌شود.

