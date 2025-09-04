دیده شدن اربعین در فضای بین الملل، کمک به تحقق تمدن اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در آئین اختتامیه این رویداد گفت: هر چقدر کمک کنیم تا اربعین در فضای بین الملل بیشتر دیده شود به تحقق تمدن اسلامی کمک می کنیم.

حسن صدرایی عارف ادامه داد: تلاش آشکاری در جهت بایکوت اربعین می بینیم و بهترین کار برای شکست این بایکوت رسانه ای، استفاده از قاب رسانه است. لذا انتخاب رشته های رویداد نحن ابناء الحسین(ع) با توجه به این نگاه بود و به هوش مصنوعی در انتخاب این رشته ها توجه شد.

مدیرمسئول خبرگزاری ابنا اضافه کرد: به کمک همکاران خبرگزاری ابنا، دوازده زبان را در این خبرگزاری احیا کردیم و رشد چهارده برابری را در شبکه های اجتماعی خبرگزاری ابنا شاهد بودیم و رشد محسوس تولید محتوا را شاهد هستیم.

وی در پایان گفت: ما آماده هستیم تا سومین رویداد نحن ابناء الحسین(ع) را با مشارکت نهادهای فرهنگی و بین المللی در ابعاد وسیع تری برگزار کنیم.

