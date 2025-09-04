هوش مصنوعی در خدمت اربعین؛ تصاویر برگزیده رویداد «نحن أبناء الحسین(ع)» با نگاهی متفاوت به اربعین + ویدیو

ببه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» به تازگی برگزار شد و محمدجواد پربخته در بخش تولیدات عکس با هوش مصنوعی، اثر خود را به عنوان یکی از برگزیدگان این رویداد معرفی کرد.

پربخته در گفت‌وگو با ابنا، درباره ایده اصلی این مجموعه عکس توضیح داد: «برای خلق این اثر، چندین ایده را بررسی کردم. یکی از آن‌ها به تصویر کشیدن زائران اربعین به شکل انتزاعی و با بهره‌گیری از نمادهای مرتبط با این حماسه بود. ایده دیگر، ترکیب تصاویر رئال با نمادهای معناگرا بود.»

وی افزود: «در یکی از آثارم، موکبی را به تصویر کشیده‌ام که از کلاغ‌ها تشکیل شده و آن‌ها در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند. این تصویر برگرفته از عبارت «وَلَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ أَجْنَادِ بَنِی أُمَیَّةَ وَآلِ زِیَادٍ وَآلِ مَرْوَانَ اسْتِعْجَالًا وَهُمْ جُنُودٌ بَغِضَتْ کَالْغُرَابِ» در زیارت عاشورا است که سپاه یزید را به کلاغ‌ها تشبیه می‌کند. من با خلق این اثر، خواستم تضاد بین سپاه باطل و خادمان حسینی را به نمایش بگذارم.»

این هنرمند در پایان، تولید آثار با استفاده از هوش مصنوعی را ظرفیتی جدید در عرصه هنر رسانه‌ای دانست و بر اهمیت نگاه خلاقانه و الهام‌گیری از مفاهیم عمیق دینی در این آثار تأکید کرد.

