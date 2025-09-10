به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از شهر مشهد در ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، مراسم با شکوه «میلاد مهر» با حضور بانوان آذری زبان در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این جشن معنوی و فرهنگی در «رواق ملل» میزبان جمعی از بانوان آذری زبان بود.

این جشن با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط «خانم زهرا حیدراوا» آغاز شد و در ادامه، برنامه‌های متنوعی اجرا گردید که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

اجرای گروه سرود آذری توسط نوجوانان غیرایرانی و شعرخوانی بانوی شاعر، «خانم خیاله اسماعیل اووا»، حال و هوای خاصی به مراسم بخشیده بود. مولودی خوانی با صدای «خانم میربییم حسینلی» و سخنرانی «خانم علیزاده» از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

همچنین، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان، فضایی شاد و پرنشاط ایجاد کرد. این مراسم با قرائت صلوات خاصه، دعای فرج و پذیرایی از مدعوین به پایان رسید.

خانم علیزاده در سخنرانی خود با موضوع «پیامبر، الگوی جامع اخلاق و انسانیت»، بر این نکته تأکید کرد که حضرت محمد (ص) به عنوان کامل‌ترین الگوی بشریت، با اخلاق نیکو و مهربانی، مردم را به اسلام جذب می‌کردند.

وی سه درس بزرگ از سیره پیامبر اعظم (ص) را که راهگشای مشکلات جهان امروز است، برشمرد. نخست صداقت به عنوان پادزهر دروغگویی که به معضلی جهانی تبدیل شده است. دوم امانت‌داری؛ اینکه همه چیز، حتی وجود انسان، امانتی الهی است و افتخار مسلمانان به «امین» بودن پیامبرشان است. و

سوم وفای به عهد؛ اصلی که قرآن کریم بر آن حتی در رابطه با غیرمسلمانان تأکید دارد و نقض آن در عرصه بین‌الملل، ضرورت پایبندی به آن را بیش از پیش نشان می‌دهد.

سخنران در پایان تصریح کرد که اصول اخلاقی ثابت هستند و تنها شکل اجرای آن‌ها با توجه به زمان و مکان تغییر می‌کند و پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) در هر دوره‌ای، والاترین الگو برای انسان‌ها هستند.

