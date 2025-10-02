برگزاری برنامه معنوی زیارتی «رضوانه» برای شیعیان آذربایجان در حرم امام رضا(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) از مشهد مقدس؛ برنامه «رضوانه»، ویژه‌برنامه‌ای برای گروه‌های زیارتی بانوان از جمهوری آذربایجان، به همت بخش آسیای مرکزی مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد.

این مراسم معنوی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط زهرا حیدروا آغاز شد و پس از آن، مجری برنامه با خوشامدگویی، از حاضران استقبال کرد.

در ادامه، رقیه صادقی در بخشی با عنوان «آداب زیارت»، شرکت‌کنندگان را با شیوه‌های صحیح زیارت آشنا کرد. وی همچنین در حلقه‌ای به نام «معرفت»، به آموزش عملی وضو و بیان احکام نماز پرداخت.

یکی از بخش‌های برجسته این برنامه، سخنرانی با عنوان «در دامان مهر» بود که توسط زهرا حسین‌اوا ارائه شد. وی در این بخش، با اشاره به شخصیت و سیره حضرت نجمه خاتون (س)، مادر گرامی امام رضا (ع)، به تبیین نقش و جایگاه ایشان پرداخت.

حسین‌اوا در آغاز، با ستایش پروردگار و درود بر پیامبر اسلام (ص) و خاندان پاکش، به ویژه امام رضا (ع) و مادر بزرگوار ایشان، بانو نجمه، سخن خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به نام‌های مختلف این بانو بزرگوار در منابع تاریخی، از جمله نجمه، تُکتَم، سمنه و ام‌البنین، به نقل داستان ازدواج ایشان با امام کاظم (ع) به پیشنهاد حمیده خاتون، همسر امام صادق (ع)، پرداخت. سخنران با بیان روایتی از دوران بارداری نجیمه خاتون، که در آن هیچ سنگینی احساس نمی‌کرد و صدای ذکر از شکم خود می‌شنید، این نشانه‌ها را گواهی بر پاکی مادر و برکت وجود امام رضا (ع) دانست.

حسین‌اوا با تأکید بر شهرت نجمه خاتون به پرهیزگاری، عبادت و معرفت دینی، به نقل حدیث از سوی ایشان اشاره کرد که نشان از جایگاه علمی این بانوی بزرگ دارد.

سخنران در ادامه، سه درس اصلی از زندگی این بانوی بزرگوار را برای حاضران برشمرد. نخست گزینش بر اساس تقوا؛ انتخاب نجمه خاتون برای همسری امام کاظم (ع) نشان می‌دهد معیار اصلی در ازدواج، ایمان و اخلاق است. دوم تأثیر معنوی مادر بر فرزند؛ شنیده شدن ذکر خدا از شکم مادر در دوران بارداری، نشان‌دهنده تأثیر فضای معنوی خانه بر تربیت فرزند است و سوم مادر عالم، فرزند عالم؛ شکوفایی علمی امام رضا (ع) ریشه در تربیت و دانش مادری اهل علم و ادب دارد.

وی در پایان، با اشاره به اختلاف نام‌های ذکرشده برای این بانو در منابع تاریخی، تأکید کرد که همه این منابع بر پاکی و تقوای ایشان اتفاق نظر دارند.

سخنران در پایان، پیام‌هایی کاربردی از این داستان برای حاضران بیان کرد. وی افزود برای مادران خانه‌های آکنده از ذکر، روزی حلال و ادب، پایه‌های ایمان نسل آینده را می‌سازد و برای پدران، امام کاظم (ع) الگویی برای انتخاب همسر شایسته و احترام به حقوق مادران است. همچنین برای جوانان داستان نجمه خاتون اهمیت فضای معنوی خانواده برای رشد استعدادها را یادآوری می‌کند.

این برنامه معنوی با اهدای تبرکات به شرکت‌کنندگان به پایان رسید.

