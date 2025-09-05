محرومیت خانواده زندانیان سیاسی بحرین از حق مسکن

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت الوفاق اعلام کرد که رنج همسران زندانیان سیاسی در بحرین پس از توقف درخواستهای مسکن همسرانشان و قطع کمکهزینه مسکن از سوی وزارت مسکن بدون هیچ توجیه قانونی یا حکم قضایی، شدت یافته است.
به گفته این جمعیت، تاکنون ۲۵ خانواده متضرر شناسایی شدهاند که شامل ۱۹ پرونده مسکنی متوقف و ۶ پرونده ردشده است. این وضعیت زنان و کودکان را در شرایط بحرانی معیشتی قرار داده، بهویژه با افزایش اجارهها و کاهش حمایتهای دولتی.
الوفاق تأکید کرد که محرومسازی خانوادههای زندانیان از حق بنیادینی چون مسکن، که در قانون اساسی بحرین و معاهدات بینالمللی تضمین شده، تهدیدی جدی برای ثبات خانوادههاست.
این جمعیت همچنین این اقدام را تبعیض آشکار علیه زنان دانست که با تعهدات بینالمللی بحرین، از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تضاد است و خواستار پایان این سیاست و تضمین حق مسکن برای همه شهروندان بدون تبعیض شد.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما