اربعین تبدیل به یک جشنواره جهانی شده است + ویدیو

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شیخ محمد الحسون، رئیس مرکز پژوهشهای اعتقادی وابسته به دفتر آیتالله سیستانی، در حاشیه مراسم اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن أبناء الحسین(ع)» اربعین را یک رویداد و جشنواره جهانی توصیف کرد.
وی با اشاره به ابعاد هنری و فرهنگی پیادهروی اربعین، اظهار داشت: «زیارت اربعین در این روزها یک رویداد جهانی به حساب میآید و جشنوارهای جهانی است. به همین دلیل ما مشاهده میکنیم که بسیاری از علوم و فنون در این زیارت و در این راهپیمایی میلیونی مشارکت کردهاند. این همایش، یا این جلسه و این جشن، شاهد حضور تعداد زیادی از هنرمندان در زمینههای نقاشی، مجسمهسازی، فیلم، بازیگری و همچنین تئاتر بودیم که در این زیارت شرکت کردند و دیدگاههای خود را بیان کرده و همچنین پیشنهاداتی برای موفقیت این زیارت میلیونی ارائه دادند.»
شیخ الحسون در ادامه افزود: «این زیارت در واقع دیگر یک زیارت عادی نیست، بلکه یک جشنواره جهانی است و همچنین یک همایش جهانی است که امسال بیش از ۲۰ میلیون نفر در آن شرکت کردند. خدا به شما برکت دهد، انشاءالله که موفق باشید.»
