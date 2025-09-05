  1. صفحه اصلی
رئیس مرکز پژوهش‌های اعتقادی وابسته به دفتر آیت‌الله سیستانی:

اربعین تبدیل به یک جشنواره جهانی شده است + ویدیو

۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۰
شیخ محمد الحسون، رئیس مرکز پژوهش‌های اعتقادی دفتر آیت‌الله سیستانی، با حضور در مراسم اختتامیه رویداد رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» تأکید کرد که اربعین امروز دیگر تنها یک پیاده‌روی ساده نیست، بلکه جشنواره‌ای عظیم و جهانی است که میلیون‌ها نفر از هنرمندان و فعالان در آن حضور می‌یابند.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد الحسون، رئیس مرکز پژوهش‌های اعتقادی وابسته به دفتر آیت‌الله سیستانی، در حاشیه مراسم اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» اربعین را یک رویداد و جشنواره جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به ابعاد هنری و فرهنگی پیاده‌روی اربعین، اظهار داشت: «زیارت اربعین در این روزها یک رویداد جهانی به حساب می‌آید و جشنواره‌ای جهانی است. به همین دلیل ما مشاهده می‌کنیم که بسیاری از علوم و فنون در این زیارت و در این راهپیمایی میلیونی مشارکت کرده‌اند. این همایش، یا این جلسه و این جشن، شاهد حضور تعداد زیادی از هنرمندان در زمینه‌های نقاشی، مجسمه‌سازی، فیلم، بازیگری و همچنین تئاتر بودیم که در این زیارت شرکت کردند و دیدگاه‌های خود را بیان کرده و همچنین پیشنهاداتی برای موفقیت این زیارت میلیونی ارائه دادند.»

شیخ الحسون در ادامه افزود: «این زیارت در واقع دیگر یک زیارت عادی نیست، بلکه یک جشنواره جهانی است و همچنین یک همایش جهانی است که امسال بیش از ۲۰ میلیون نفر در آن شرکت کردند. خدا به شما برکت دهد، ان‌شاءالله که موفق باشید.»

