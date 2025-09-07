به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «غلامرضا بهروزی لک» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلام با اشاره به ظرفیتهای اربعین در آینده تمدن اسلامی بیان داشت: تمدن عبارتست از مجموعهای انسانی که دارای شاخصهای مهمی چون داشتن یک جهانبینی کلان، انسجام درونی، قدرت جذب و سازماندهی مردمی، جامعیت و فراگیری، و همچنین قدرت نوگرایی هستند که چنین شاخصهایی را میتوان در تمدن اسلامی یافت.
وی افزود: قیام اباعبداللهالحسین علیهالسلام در نیمه دوم قرن اسلامی، تلاش برای حفظ اصالت و احیای اسلام بوده و طبق حدیث نبوی(ص)، مصباح هدایتگری و سفینۀالنجاۀ بودن آن حضرت، بر سَمت راست عرش الهی حک شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: اربعین حسینی، تلاش برای تداومبخشی به حرکت اباعبداللهالحسین بوده که از نخستین اربعین شهادت آن حضرت توسط بزرگانی چون جابربنعبداللهانصاری و به قولی با بازگشت اسرای کربلا در نخستین اربعین حسینی شکل گرفته و تاکنون با فراز و فرودهایی تداوم یافته؛ لذا چنین حرکتی در چند دهه اخیر اوج گرفته و به حرکتی چند ده میلیونی تبدیل شده است.
دکتر بهروزی لک ابراز داشت: آیندهپژوهیِ تمدن اسلامی و ارتباط آن با اربعین حسینی، از دوم منظرِ آیندهپژوهی اکتشافی و تجویزی قابل مطالعه است؛ اما از لحاظ آیندهپژوهی اکتشافی میتوان به شناسایی پیشرانهایی در قالب کلانروندها پرداخت که کاشف از آینده تمدن اسلامی و ظرفیتهای اربعین حسینی در تقویت و شکوفایی هر چه بیشتر آن است.
وی به اهمیت و ضرورت پیشرانها اشاره کرد و گفت: روند، عبارتست از تحولات منظمی که قابل شناسایی بوده و حاوی حوادث شگفتیساز نیست؛ اما کلانروند عبارتست از روندهایی که ابعاد مختلف زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد و محدود به بعد خاصی نیست؛ لذا شناسایی کلانروندها را میتوان از طریق رصد و پیگیری مداوم امور بدست آورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به کلانروندهای مهمی که حاکی از ظرفیتهای اربعین حسینی در شکلدهی به گسترش و تعمیق تمدن اسلامی هستند پرداخت و مواردی همچون افول سکولاریسم و بازگشت مکاتب غیرغربی مثل تمدن اسلامی، بحران معنا و به تبع آن معناگرایی آینده بشری، رشد و گسترش حکمرانی مردمی و در نهایت کلانروند احیای تمدن اسلامی را ازجمله این موارد شمرد.
