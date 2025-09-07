به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ مراسم هفتمین روز رحلت فقیه برجسته و عالم شیعی افغانستان، آیتالله عبدالحکیم فاضلی درهصوفی، روز گذشته در شهر قم با شکوه ویژهای برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور آیات عظام، نمایندگان دفاتر علمای شیعهی سرشناس افغانستان، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان آیتالله صالحی مدرس، شخصیتهای علمی و سیاسی و اقشار مختلف مهاجرین مقیم قم همراه بود، یاد و نام این فقیه وارسته گرامی داشته شد.
هیئتهایی از شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کاشان، اصفهان و دلیجان نیز در این برنامه حضور یافتند.
سخنران ویژه این مراسم استاد فیاض ارزگانی بود که در سخنرانی خود به تبیین ابعاد علمی، فقهی و معنوی شخصیت آیتالله عبدالحکیم فاضلی پرداخت.
شرکتکنندگان در این محفل، ارتحال این عالم برجسته را ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه و جامعه شیعی افغانستان دانسته و بر لزوم تداوم راه علمی و فکری ایشان تأکید کردند.
