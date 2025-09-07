به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در مشهد، طی مراسمی با حضور اندیشمندان حوزه فرهنگ و ادب و جمعی از مهاجرین افغانستانی، از کتاب «امیر حسینی» رونمایی و نقد شد.
سید غلامحسین موسوی، نویسنده کتاب، در سخنانی گفت که امیر حسینی از علمای بزرگ شیعه و دارای اندیشههای عمیق عرفانی و انقلابی بوده است.
به گفته او، این کتاب بهصورت اجمالی به زندگی و اندیشههای این عالم پرداخته و مقدمهای برای معرفی آثار ارزشمند وی به شمار میرود.
موسوی همچنین اعلام کرد که تاکنون بیشترین پژوهشها پیرامون شخصیت امیر حسینی در دانشگاههای ایران صورت گرفته و انتشار این اثر میتواند زمینهساز آشنایی بیشتر جوانان و اهل فرهنگ با این عالم برجسته شود.
او خبر داد که پنج جلد دیگر از آثار ادبی، خطی، شعری و عرفانی امیر حسینی در حال آمادهسازی است.
در این مراسم، عارف موسوینژاد، یکی از منتقدان حاضر، گفت: «امیر حسینی از عارفان برجسته قرن هفتم است و تاکنون ۱۱ نسخه خطی از آثار او در کتابخانههای ایران، فرانسه و ترکیه نگهداری میشود.»
این برنامه، فرصتی برای بازخوانی میراث فکری و معنوی عالمان شیعه افغانستانی در تاریخ فرهنگ و ادب اسلامی دانسته شد.
