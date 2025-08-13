به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب «پنجاب؛ مرکز حکومت کلان دایزنگی» روز گذشته در مشهد و با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و اهالی فرهنگ و ادب مهاجرین افغانستانی برگزار شد.
این کتاب که به قلم حسنرضا فهیمی نوشته شده، حاصل هفت سال پژوهش میدانی، مصاحبه با شخصیتهای بزرگ قومی و محلی، و استفاده از روشهای کتابخانهای است. نویسنده در این مسیر از بیش از ۲۰۰ منبع معتبر بهره برده است.
اثر یادشده تاریخ بخشی از اقوام هزاره افغانستان را در ۱۳۰ سال گذشته روایت میکند؛ از آغاز جنگهای عبدالرحمانخان علیه هزارهها تا تحولات چند دهه اخیر در مناطق مرکزی افغانستان و نقش این قوم در قیامهای مردمی و ملی علیه دشمنان کشور.
کتاب در ۱۰ فصل تدوین شده و سه حوزه اصلی جغرافیایی-طبیعی، سیاسی-تاریخی و انسانی را مورد بررسی قرار میدهد. روایت کتاب از سال ۱۸۹۲ میلادی آغاز میشود و تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد، به رویدادها، تحولات سیاسی، قیامهای داخلی و ملی و شرایط زیستی و جغرافیایی قوم هزاره میپردازد.
به گفته فهیمی، هدف از نگارش این اثر، ثبت و ماندگار کردن بخشی مهم از تاریخ و هویت هزارهها و معرفی نقشآفرینی آنان در تحولات سرنوشتساز افغانستان است. این کتاب بهویژه برای پژوهشگران حوزه تاریخ، جامعهشناسی و مطالعات قومی افغانستان اهمیت ویژهای دارد.
