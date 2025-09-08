یادداشت | چهره بدون روتوش آمریکا، ترامپ!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ را میتوان چهرهٔ بدونروتوش حاکمان آمریکا دانست. هرچه رؤسای جمهور پیشین آمریکا میکوشیدند چهرهای دموکراتیک، صلحطلب و متمدن از این کشور ترسیم کنند، ترامپ اصالت آمریکاییها را که همانا تبعیدیها و زندانیان تبهکار اروپایی بودند، عیان ساخت.
ترامپ با تغییر نام «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» به همگان فهماند که سران حاکم بر آمریکا به اصل خویش بازگشتهاند! او به جهانیان پیام داد که دیگر قرار نیست آمریکا در نقش پلیسی مهربان به دنبال برقراری نظم جهانی باشد.
البته باید اذعان کرد که آمریکا از زمان تأسیس، هرگز وزارت دفاع نداشته و همواره وزارت جنگ بوده است؛ تنها آن را در لفافهٔ ادبیات عوامفریبانه پنهان کرده بود. اما امروز ترامپ آن پرده را کنار زد تا حقیقت آشکار شود.
پیام روشن ترامپ به دنیایی که امروز زبانش مشت است، نه دیپلماسی، یککلام است: یا با ما هستید، یا زیر چکمههای ما!
این اقدام ترامپ، پوچی و ساختگیبودن تمامی نهادهای بهظاهر بینالمللی ـ از منشور سازمان ملل تا نهادهای بهاصطلاح صلحطلب و ساختارهای حقوقی جهانی ـ را عریان ساخت.
نهادهایی که نتوانستند یا اجازه نداشتند ابتداییترین حقوق انسانی کودکان و زنان بیپناه فلسطینی را محقق سازند؛ زنانی و کودکانی که در برابر چشمان مردم جهان به بدترین شکل ممکن به صرف عدم تمایل به ترک سرزمین اجدادیشان به کام مرگ فرستاده میشوند.
این حرکت ترامپ نشان داد که آمریکا در پی ایجاد جهانی است که در آن، قانون، جنگ است. یعنی بازگشت به قرن نوزدهم و عصر امپراتوریها ـ البته اینبار با موشکهایهایپرسونیک، هواپیماهای بی۲ و ارتشهای سایبری!
ترامپ با این اقدام به دنیا فهماند که حاکمان آمریکا همان کسانی هستند که این کشور را بر ویرانههای سرخپوستان و به بهای خون بردگان سیاهپوست بنا نهادند.
البته با نگاهی از زوایای مختلف، میتوان چنین رفتارهایی را نشانهٔ پایان قدرت امپریالیسم و آغاز افول آن دانست.
محمدکاظم کاظمی _ کارشناس مسائل بینالملل
