یحیی سریع: هیچ سکوی موشکی در یمن هدف قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ادعاهای دشمن اسرائیلی را مبنی بر هدف قرار دادن سکوهای موشکی ما تکذیب میکنیم. رژیم صهیونیستی فقط مناطق غیرنظامی از جمله دفترهای دو روزنامه را هدف قرار داد.
وی افزود: شماری از خبرنگاران و روزنامهنگاران یمنی و همچنین شهروندان و عابران در نتیجه حمله به این دو مرکز شهید یا زخمی شدند. این جنایت وحشیانه صهیونیستها بدون پاسخ نخواهد ماند.
دقایقی پیش رسانهها اعلام کردند نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حملات هوایی، مجتمع وزارت دفاع وابسته به دولت «انصارالله» را در مرکز پایتخت هدف قرار داده است.
طبق گزارشها از جمله اهداف در این حملات، دفتر ریاست جمهوری، مرکز فرماندهی نظامی، مناطقی در جبل الحفاء، نیروگاه برق حزیز، یک ایستگاه توزیع سوخت مربوط به تامین بنزین آمبولانسها و خودروهای امدادی و درمانی، منازل رهبران انصارالله و خبرگزاری سبا یمن اعلام شده است.
طبق اعلام وزارت بهداشت یمن چندین شهید و زخمی در تجاوز رژیم صهیونیستی به صنعاء و الجوف گزارش شده است.
