حمله رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده یمن / تلاش برای تعطیلی بندر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانهها روز سهشنبه از حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده واقع در غرب یمن خبر میدهند.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد سامانههای پدافندی ارتش یمن در حال مقابله با جنگندههای دشمن صهیونیستی هستند.
رسانههای یمنی میگویند جنگندههای رژیم صهیونیستی ۱۲ حمله هوایی علیه این بندر صورت دادهاند.
یک منبع نظامی اسرائیلی به شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم گفت: هدف حمله، ضربه زدن به اسکلههای بندر بود، با این منظور که محاصره دریایی را که در ماههای اخیر علیه حوثیها (انصارالله) اعمال کردهایم ادامه دهیم و از تلاشهای بازسازی بندر جلوگیری کنیم.
همچنین یک منبع اسرائیلی به شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گفت که هدف از حمله، تعطیلکردن این بندر بوده است.
این در حالی است که ارتش یمن با حملات موشکی و پهپادی خود بندر ایلات را به تعطیلی کشانده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد که «پدافند هوایی ارتش یمن باعث ایجاد اختلال و سردرگمی شدید در هواپیماهای دشمن شد و برخی از تشکیلات رزمی آنها را مجبور به ترک حریم هوایی یمن پیش از اجرای حمله کرد و ورود آنها به عمق خاک یمن ناکام ماند».
