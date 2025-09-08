به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام رسول عارفی زاده، مسئول مناطق ویژه اهل سنت بنیاد هدایت به تشریح برنامه‌های ویژه هفته وحدت پرداخت و اظهار داشت: با دعوت از مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌های تلفیقی، جلسه مشترکی تشکیل شد و ضمن اعلام آمادگی، هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

وی با اشاره به این‌که حجت الاسلام عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام محمد حاج اسماعیلی مدیر کل ادیان و مذاهب اسلامی این سازمان نیز در این جلسه حضور داشتند، افزود: در این جلسه چند استان اعلام آمادگی کردند که جشن‌ هفته وحدت را با شعار «امت احمد، اسوه مقاومت» برگزار کنند؛ در رأس آن‌ها استان کردستان بود.

مسئول مناطق ویژه اهل سنت بنیاد هدایت، فراخوان ایده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته وحدت را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: بیش از ۶۰۰ ایده‌ محلی، ملی و بین‌المللی از کل شبکه امامت، شبکه بانور، مبلغین و مبلغات و فعالان اجتماعی به‌دست ما رسید؛ این ایده‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به ۱۰ ایده برتر جایزه ۵ میلیون تومانی اهدا شد.

حجت الاسلام عارفی زاده ادامه داد: این ایده‌ها دسته‌بندی شده و در اختیار استان‌های مختلف قرار گرفت تا بتوانند برای غنابخشی به برنامه‌های خود از آنها استفاده کنند.

مسئول مناطق ویژه اهل سنت بنیاد هدایت برنامه‌های دیگری که در هفته وحدت انجام می‌شود نیز اشاره کرد و گفت: قرار است، شبکه امامان محله شیعه که در استان‌های تلفیقی هستند، با مساجد برادران اهل سنت دید و بازدید داشته باشند و پیرامون موضوع وحدت اسلامی با تکیه‌بر آیات قرآن با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل نظر داشته باشند.

