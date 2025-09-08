هفته وحدت ،فرصتی برای جهانی سازی اسلام

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: هفته وحدت، فرصتی ارزشمند برای نمایش قدرت، شکوه و عظمت اسلام است. این هفته، که هر ساله از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) از دیدگاه‌های مختلف گرامی داشته می‌شود، بیانگر تصویری از وحدت، یکپارچگی و برادری میان مسلمانان است. این ایام مبارک، فرصتی ست برای امت اسلامی تا با کنار گذاشتن اختلافات جزئی، بر مشترکات عظیم خود تمرکز کنند و پیام صلح، رحمت و عدالت اسلام را به جهانیان مخابره نماید.

اسلام، دینی است که بر پایه توحید، عقلانیت و اخلاق استوار است. پیامبر اکرم (ص) با بعثت خود پیام‌آور رحمت و نجات برای بشریت بود و الگوی کاملی از وحدت و اتحاد را ارائه دادند. ایشان با ایجاد جامعه‌ای یکپارچه در مدینه، نشان دادند که اختلافات قومی، نژادی و قبیله‌ای می‌تواند با ایمان به خدا و پیروی از تعالیم الهی، به نیروی وحدت‌آفرین تبدیل شود.

هفته وحدت، فرصتی است تا مسلمانان در سراسر جهان، دست در دست هم، بر ارزش‌های مشترک خود تأکید کنند و در برابر چالش‌های معاصر، از جمله اسلام‌هراسی، تفرقه‌افکنی و جنگ‌های نیابتی، ایستادگی نمایند. این هفته، یادآور آن است که وحدت کلمه و اتحاد امت اسلامی، کلید پیروزی و پیشرفت در همه عرصه‌هاست.



در شرایط کنونی که جهان اسلام با بحران‌های متعدد مواجه است، هفته وحدت می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای احیای روحیه مقاومت، همبستگی و خودباوری عمل کند. این هفته، فرصتی است تا مسلمانان با الهام از تعالیم پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم‌السلام، راهبردهای مشترک برای مقابله با استکبار جهانی، اشغالگری رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم، به ویژه مردم فلسطین، ترسیم نمایند.

هفته وحدت، همچنین نقطه عطف مناسبی است برای معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان. اسلامی که بر اساس عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار است و هرگونه خشونت، تفرقه و افراطی‌گری را نفی می‌کند. در این هفته، مسلمانان می‌توانند با برگزاری مراسم مشترک، سمینارها، نشست‌های علمی و فرهنگی، پیام وحدت‌ آفرین اسلام را به گوش جهانیان برسانند و نشان دهند که اسلام، دینی است که در آن تنوع، غنیمت شمرده می‌شود و اختلافات، بهانه‌ای برای تفرقه نیست، بلکه زمینه‌ای برای رشد و شکوفایی است.



این هفته ایجاد فرصتی برای نمایش اسلام است و همچنین برای احیای روحیه اسلامی، تقویت روابط میان مسلمانان و ایجاد جبهه‌ای واحد در برابر دشمنان مشترک است. با بهره‌گیری از این فرصت ارزشمند، می‌توانیم گامی بلند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و ایجاد جهانی عاری از ظلم و ستم برداریم و با معرفی چهره اسلام واقعی به جهانیان آنان را برای پذیرش منجی آخرالزمان آماده سازیم.

و اعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا (۱)

همه به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.

پاورقی:

۱.آل عمران، (۱۰۳)