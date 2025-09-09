به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نبیل حلباوی» عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا با اشاره به رویکرد این مجمع اظهار کرد: مجمع اهل بیت (علیهم السلام) که ما به آن تعلق داریم، مشتاق جمع بین قرآن کریم و اهل بیت(ع) است و به همین دلیل به دفاع از قرآن و عترت، دفاع از ثقلین گفته می‌شود. در حدیث شریفی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمده است که من در میان شما چیزی را می‌گذارم که اگر به آن چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم اهل بیت من.

وی در ادامه گفت: امروز که شاهد آشفتگی جهان هستیم، قدرت‌های استکباری به رهبری آمریکا، غرب استعمارگر و صهیونیست‌های جنایتکار توانسته‌اند علیه اسلام و مسلمانان توطئه کنند و سودای تسلط بر سرزمین‌های عربی و اسلامی را در چارچوب پروژه‌ای که اسرائیل بزرگ نامیده می‌شود، در سر می‌پرورانند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که وظیفه ما پیروان اهل‌بیت(ع) پیوند دادن تلاش‌های خود با تلاش های رزمندگان مقاومت در فلسطین است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه به دشمن درس سختی داد. حزب‌الله هم توانست در برابر تجاوز بزرگ رژیم صهیونیستی، مقاومت کند و شهدای بزرگی را در این راه تقدیم کرد. حشد الشعبی هم ضربات مهلکی به دشمن صهیونیستی، وارد نمود. مردم قهرمان یمن هم الگوی فوق العاده‌ای را در دفاع از اسلام، ارائه دادند.

شیخ نبیل حلباوی در مورد ضرورت وحدت اسلامی گفت: می‌توانیم بگوییم که ما با همه مسلمانان در یک سنگر هستیم و از هر سرزمین عربی و اسلامی دفاع می‌کنیم و حاکمیت و استقلال آن را حفظ می‌نماییم و اجازه نمی‌دهیم کسی به آن سرزمین دست درازی کند. از همه مسلمانان می‌خواهیم که برای رسیدن به وحدت، انسجام و هماهنگی تلاش کنند و به آیه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» عمل نمایند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: همه ما در یکی کشتی هستم و چالش برای همه ما است. ما به همراه همه اجزای پیکر اسلام می توانیم از سرزمین، شرف، حاکمیت و آینده امت اسلامی، دفاع کنیم و پروژه شوم صهیونیستی برای ایجاد اسرائیل بزرگ را خنثی نماییم. به خواست خداوند، رژیم اسرائیل فرو خواهد پاشید و صهیونیست ها مجبور خواهند شد که سرزمین فلسطین را ترک کنند و به همان جایی که آمده‌اند، برگردند. ما دست مستکبران به ویژه آمریکایی‌ها را از کشورهای عربی کوتاه خواهیم کرد تا این سرزمین‌ها برای مردمان‌شان باشد.

