به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در حاشیه نشست شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تهران، به تشریح ویژگیهای شبکه بینالمللی معارف اهلبیت(ع) پرداخت.
دکتر «سید مهدی طاهری» که با خبرنگار ابنا گفتوگو میکرد، اظهار داشت: من در شبکه بینالمللی معارف اهلبیت(ع) به عنوان مشاور و خادم افتخاری در طراحی شبکه و توسعه آن همکاری کردم. این شبکه مثل یک هاب یا دروازه اطلاعاتی است که دسترسی یکپارچه را به رسانههای دادهای حوزه معارف اهل بیت(ع) امکانپذیر میکند و با استفاده از این سامانه، پژوهشگران میتوانند به صورت یکجا و جامع به دادهها دسترسی داشته باشند.
وی تأکید کرد: سامانهی این شبکه بسیار استاندارد است و از جدیدترین و روزآمدترین استانداردهای بینالمللی استفاده شده تا بتواند با رسانههای مختلفی که در این عرصه وجود دارد، ارتباط و تعامل معنایی داشته باشد. همچنین امکان این را بدهد تا پژوهشگران از یک محیط رابطه ـ کاربرِ محلی، و از یک سیستم محلی، به سیسستمها و رسانههای مختلفی که در حوزه معارف اهلبیت(ع)، داده و محتوا دارند، دسترسی پیدا کند.
این استاد دانشگاه، درباره امکانات شبکه بینالمللی معارف اهلبیت(ع) تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که در این سامانه وجود دارد، امکان ایجاد ارتباط بین موجودیتهای دادهای است. بر این اساس، در این شبکه از هستیشناسیها، الگوهای مفهومی و مدلهای دادهای متعددی استفاده شده و شبکه روابط بین مدیریتهای دادهای را به صورت معنادار ایجاد میکند. به عنوان مثال اگر یک پژوهشگر در یک حوزهی موضوعی، جستوجویی انجام دهد، افزون بر اینکه دادههایی مثل ویدیوها، منابع شنیداری، مقالات، کتابها، پایاننامهها و حتی پرسش و پاسخها و پستها و کامنتهای شبکههای اجتماعی را برای او بازیابی میکند، ارتباط معنایی که بین این موجودیتهای دادهای وجود دارد را هم به صورت معنادار بازنمود می کند. یعنی نوع رابطه را میگوید. بنابراین به جای اطلاعات، دانش در اختیار کاربر قرار میدهد، دانش مستتر در دادهها را بازنمود میکند و کاربر و پژوهشگر، درک مناسبی از آن معارف و محتوا پیدا میکند.
وی به گستردگی دادهها در عرصههای مختلف اشاره کرد و گفت: در دوره جدید باید دسترسی یکپارچه داشته باشیم. یعنی اگر میخواهیم در حوزه معارفی اطلاعاتی به دست بیاوریم، باید بتوانیم رسانههای مختلف را همزمان و یکپارچه جستوجو کرده و به دادههای آن دسترسی پیدا کنیم.
دکتر طاهری درباره ضرورت استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی در رسانهها اظهار داشت: امروزه به سمت رسانههای هوشمند میرویم که چندین کار انجام میدهند. یکی اینکه میتوانند دادههای مختلف را از منابع دادهای گوناگون، قابل دسترسی کنند، آن هم به صورت معنادار. دوم اینکه دادههایی که در اختیار کاربران و پژوهشگران یک حوزه قرار میدهند متناسب با علائق، نیازها و تجربیات کاربری آنها است. برای نمونه، وقتی شما از یک رسانه استفاده میکنید، کلیکهایی که کردید و متونی که مطالعه کردید، در سیستم شما ثبت میشود و بعداً به عنوان علائق و نیازهای پژوهشی شما شناسایی میشود. وقتی جستوجو انجام میدهید، متناسب با آن، دادهها را برای شما بازیابی میکند. اهمیت این موضوع از این لحاظ است که دنیا، دنیای داده است و دادهها از طریق رسانهها در دسترس میشود. دنیا مبتنی بر داده است و داده به عنوان بازنمود هرآنچه که در جهان واقعی در ماشین است، در قالب رسانهها دسترسپذیر میشود.
وی در پایان درباره جایگاه رسانه در عصر کنونی عنوان کرد: امروزه رسانهها در حوزههای مختلف نقش مهمی ایفا میکنند. جنگ رسانهای همیشه بر جنگ واقعی غلبه دارد. رسانه طرف مهاجم را میتواند بهگونهای جلوه دهد که جنگ به نفع آن است. رسانه بر افکار عمومی تأثیرگذار است و تصور همه بر اساس آن چیزی است که رسانهها منتقل میکنند؛ شاید در جبهه و جهان واقعی، اتفاق دیگری افتاده باشد اما آنچه که رسانهها منتقل میکنند، مردم آن را درک و باور میکنند.
