به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «خلیل زرق» مسئول روابط خارجی و عضو شورای اجرایی حزب‌الله لبنان با خبرنگار ابنا به گفت‌وگو پرداخت و محورهای مهمی را درباره مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و ضرورت حفظ وحدت اسلامی مطرح کرد. وی در این گفت‌وگو، با نگاهی به چالش‌های پیش روی جهان اسلام، راهکارهای عملی و بنیادینی را برای پاسداری از اندیشه ناب اسلامی و مذهب اهل‌بیت(ع) ارائه داد.

جنگ رسانه‌ای، میدان نبرد اصلی امروز

مسئول روابط خارجی حزب‌الله لبنان با تأکید بر اینکه «کسی که بر رسانه مسلط باشد، بر جهان تسلط خواهد داشت»، نقطه آغازین بحث خود را بر اهمیت رسانه و جنگ نرم قرار داد. او با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام، پیش از آنکه به سلاح‌های نظامی روی آورند، از ابزار رسانه برای تخریب چهره اسلام و مذهب اهل‌بیت(ع) استفاده می‌کنند، گفت: «ما در این جهان با دشمنان سرسختی در عرصه رسانه مواجه هستیم. آن‌ها توانسته‌اند با بهره‌گیری از این ابزار، تصویر نادرستی از تشیع و اهل‌بیت(ع) به جهانیان نشان دهند و هرگونه اقدام تروریستی را به اندیشه اهل‌بیت(ع) نسبت دهند.»

وی افزود: «این در حالی است که اهل‌بیت(ع) و پیروانشان، مبلّغ فکر، فرهنگ و تمدن هستند و منبع اصلی تروریسم، گروه‌هایی مانند داعش هستند که در مدارس آمریکا و در دامن غرب تربیت شده‌اند. از این رو، مسئولیت نخست ما این است که به ابزار رسانه مسلح شویم و از این طریق، اندیشه و فرهنگ خودمان را نشر دهیم و حقیقت مذهب اهل‌بیت(ع) را به جهانیان معرفی کنیم.»

راهکار حفظ هویت شیعی در میان مهاجرین

عضو شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در ادامه به یکی از چالش‌های مهم جوامع شیعی در خارج از کشور پرداخت و گفت: «ضروریات زندگی در جوامع غیرمسلمان، شیعیان را مجبور به استفاده از زبان‌های رایج آن کشورها کرده است. این امر باعث شده است که نسل‌های بعدی، زبان مادری خود را فراموش کنند و مبلغین اعزامی از حوزه‌های علمیه نتوانند به راحتی با آنان ارتباط برقرار کنند.»

وی با ارائه یک طرح پیشنهادی، راهکار این معضل را این‌گونه تشریح کرد: «من طرحی را مطرح کردم که بر اساس آن، حوزه‌های علمیه اقدام به جذب مجموعه‌ای از فرزندان مهاجرین شیعه در کشورهای مختلف کنند. این جوانان که حامل فرهنگ‌های متنوع هستند، می‌توانند در حوزه‌های علمیه به تحصیل معارف اسلامی بپردازند و پس از بازگشت به کشورهای خود، به زبان مردم آنجا به تبلیغ اسلام بپردازند. به نظر من، این طرح بنیان صحیحی را برای تبلیغ اندیشه شیعی فراهم می‌کند و به حفظ هویت اسلامی آن‌ها کمک خواهد کرد.»

اسلام، دین رحمت و هدایت است، نه دین قتل و خشونت

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «خلیل زرق» با اشاره به واقعه تاریخی نبرد خیبر و سخن گهربار پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) که فرمود: «یا عَلیُّ ، لأن یَهدی اللّه ُ عَلی یدیَکَ رَجُلاً خَیرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَت عَلیهِ الشَّمسُ»، بر این نکته کلیدی تأکید کرد که رسالت اصلی اسلام، هدایت بشریت است. وی افزود: «رسول اکرم(ص) برای این مبعوث شد که «رحمه للعالمین» باشد و پیام اسلام، پیام صلح، محبت و مودت است. ما می‌خواهیم این حقیقت مهم را تبیین کنیم که رسالت اسلام، تروریسم یا جنگ نیست؛ همان‌طور که برخی برای تخریب چهره این دین وانمود می‌کنند.»

مسئول روابط خارجی و عضو شورای اجرایی حزب‌الله لبنان ادامه داد: «زمانی هم که ما می‌جنگیم، این کار را برای دفاع از کرامت انسان انجام می‌دهیم. جنگ و جهاد در راه خدا، برای ستم و سلطه‌طلبی نیست، بلکه برای هدایت بشر است. پیام ما به هر کسی که می‌خواهد رسالت اسلام را تبلیغ کند، این است که حقیقت این دین را بفهمد و مانند انبیا و ائمه اهل‌بیت(ع)، با موعظه حسنه به سوی خداوند دعوت کند.»

وحدت، سلاح اصلی امت اسلامی در برابر دشمنان

وی در بخش پایانی سخنان خود، با تبریک ایام بزرگ ولادت پیامبر اکرم(ص) به همه مسلمانان، بر اهمیت وحدت اسلامی تأکید کرد. وی گفت: «وحدت اسلامی بین شیعه و سنی، دغدغه اساسی امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی بود. ایشان تلاش داشتند تا سخن شیعه و سنی با هم جمع شود و هیچ تفرقه‌ای که خدمت به دشمنان دین است، وجود نداشته باشد. امت اسلامی نمی‌تواند به اهداف خود برسد، مگر اینکه تفرقه مذهبی را کنار بگذارد.»

مسئول روابط خارجی حزب‌الله لبنان افزود: «سلاح اول و کوبنده دشمنان، سلاح‌های نظامی و فناوری‌های پیشرفته نیست، بلکه تفرقه بین مسلمانان، آن سلاح مرگباری است که می‌تواند به عقل‌ها و جان‌ها نفوذ کند و شخصیت انسان مسلمان را متلاشی کند. پیام ما همیشه پیام وحدت امت بوده است که همه شیعه و سنی در برابر دشمنان و از جمله دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی باشیم.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «خلیل زرق» در پایان، از خداوند متعال خواست که کلمه مسلمانان نه ذیل پرچم شیعه یا سنی، بلکه زیر پرچم قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص)، برای خداوند متعال، جمع شود و وحدت و یکپارچگی امت اسلامی حفظ گردد.

