به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید حسین عالمی بلخی، دبیر شورای علمای شیعه افغانستان و مسئول دفتر مجمع محلی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در افغانستان، در گفت‌وگویی به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: «رسالت پیامبر اسلام(ص) اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه ایشان "هُدیً لِلنّاسِ" و "رحمةً للعالمین" است و پیام ایشان برای همه بشریت و جهان انسانیت است».

وی با اشاره به نامگذاری روزهای دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت گفت: «جامعه اسلامی به وحدت و همدلی نیاز مبرم دارد و تا به معنای واقعی امت واحده اسلامی را ایجاد نکنیم، از مشکلات رهایی نخواهیم یافت».

عالمی بلخی وضعیت کنونی جهان اسلام به‌ویژه فاجعه انسانی در غزه را نتیجه تفرقه میان مسلمانان دانست و افزود: «امروز زن و کودک و پیرمرد فلسطینی برای به‌دست آوردن یک وعده غذا بمباران می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که اگر امت واحده اسلامی شکل گرفته بود، سرنوشت مسلمانان این‌گونه نبود».

وی ادامه داد: «به فرموده حضرت امام خمینی(ره) اگر هر مسلمان یک سطل آب روی اسرائیل بریزد، اسرائیل را آب خواهد برد. اسرائیل چیزی جز یک جمعیت کوچک نیست، اما به دلیل اختلافات و سستی مسلمانان به غده‌ای سرطانی و دردسرساز برای جهان اسلام تبدیل شده است».

دبیر شورای علمای شیعه افغانستان در پایان ابراز امیدواری کرد: «پروردگار متعال با رحمت خود که پیامبر اسلام(ص) را رحمة للعالمین فرستاده، این رحمت شامل حال همه مؤمنین و مسلمانان شود تا از تفرقه بیرون بیاییم و با اتحاد و یکپارچگی، شکست‌ناپذیر شویم».

