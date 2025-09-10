به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد هادی فلاح زاده رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در حاشیه سی و نهمین کنفراس بین‌المللی وحدت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به اهمیت عملی شدن وحدت اظهار کرد: ما وحدت را در سطح نظری و مفهومی در این ۴۰ سال تبیین کردیم و ضرورت و اهمیتش را هم گفتیم. برای این که وحدت عملیاتی شود، مهم این است که مفهوم ضروری بودن وحدت در جامعه و در بین قدرتمندان، جاری شود.

وی ادامه داد: جامعه به وحدت رسیده است و ما کاملا این مسئله را می بینیم. جوامع اسلامی در دنیا یک ندا را سر می دهند و آن حمایت از مظلوم است و بخشی از نخبگان هم این ندا را سر می دهند. آنچه که مهم است، این می باشد که راهکارهایی را پیدا کنیم تا مفهوم وحدت را که به ضرورت و اهمیتش پی بردیم، عملیاتی کنیم. عملیاتی کردن این است که جوامع در انتخاب هایشان در دنیا دقت کنند و ساختار قدرت ها را تغییر بدهند، چون قدرت های سیاسی در دنیا هستند که در خدمت قدرت استعماری می باشند. تا این قدرت ها در سطح جوامع اسلامی، تغییر در روش، رویه و کنش خود انجام ندهند، تغییری در ساختار قدرتی که متمرکز و منفعت گرا عمل می کند، ایجاد نخواهد شد..

رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با بیان این که تا زمانی که ساختارهای قدرت در کشورهای اسلامی همراستای با ساختار قدرت ظالم کنند، طبیعی است که وحدت به آن معنا عملی نشود، افزود: من مهم ترین عامل را در این زمینه نه ایدئولوژی و نه مذهب و نه قومیت می دانیم، این عوامل متغیرهای تاثیرگذاری هستند ولی مهم عاملی که مانع عملی شدن وحدت می شود، ساختارهای قدرت است که در راستای قدرت جهانی که ظلم گرا و منفعت گرا و خاص گرا است، حرکت می کند.

فلاح زاده با اشاره به ثمره برگزاری اجلاس هایی همچون اجلاس وحدت اسلامی اظهار کرد: در وهله اول ثمره این اجلاس ها، تبیین و آگاهی بخشی است. در وهله دوم، وقتی که علما و اندیشمندان در این اجلاس ها، دور هم جمع می شوند به دشمنان جهان اسلام این پیام را دارد که ما مسلمانان با هم هستیم و نمادی برای امت اسلامی می باشد. برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در تهران بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی این پیام را برای جامعه جهانی دارد که اگر ایران مورد تجاوز قرار گرفت، کشورهای اسلامی دوباره به این پایگاه اسلام می آیند و احزاب اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی با ایران، همگرایی دارند. همچنین پیامی به جامعه ایران هم دارد که اگر این جامعه، همبستگی خودش را در مقابل دشمن حفظ کند، مسلمانان با آنها هستند.

