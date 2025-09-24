به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی، نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اجلاس بین‌المللی سنت پترزبورگ روسیه، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تمام اصول بنیادین را زیر پا گذاشته است و هیچ قانون و قاعده‌ای را قبول ندارد. از این رو حکام و علما وظیفه دارند که در برابر فجایع ملت مظلوم غزه سکوت نکنند.

وی ضمن تاکید بر وحدت ادیان توحیدی بر اساس مشترکات، اظهار داشت: انسجام بر اصول اخلاقی مشترکی چون کرامت انسان و عدالت استوار است و این وحدت فراتر از یک همزیستی صرف، یک ضرورت راهبردی در دنیای امروز محسوب می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بشریت امروز به یک صدای واحد و احیای ارزش‌های انسانی و معنوی نیازمند است، گفت: گفتگو حول محور این مشترکات و تسهیل ارتباطات میان تمام مذاهب و ادیان، راهبردی حیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های جهانی است.

وی اختلاف و تشتت را عامل عمده مشکلات و از بین رفتن جایگاه گروه‌های متحد دانست و افزود: توصیه می‌شود کوشش برای همگرایی، هم‌افزایی و تحکیم وحدت بیشتر شود و از عوامل مخرب پرهیز گردد.

حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی به چالش‌های جهان مدرن از جمله دنیاپرستی و دوری از کمال و اخلاق اشاره کرد و افزود: بدون شک، تمامی امکانات و نعمات خداوند متعال برای بشر فرستاده شده است تا در مسیر تعالی و استفاده حداکثری، بنیان‌های جامعه و خانواده را تقویت کند. اما زمانی که همین نعمات به ابزار ظلم و استکبار تبدیل شوند، متأسفانه وضعیت اسفبار مردم غزه، اعم از مسلمانان و پیروان دیگر ادیان، نمایان می‌شود. رژیم صهیونیستی تمامی اصول بنیادین را زیر پا گذاشته و هیچ قانون و قاعده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد.

نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان تاکید کرد: حاکمان، علما، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام و پیروان ادیان توحیدی و کسانی که در مسیر مکتب انبیا حرکت می‌کنند باید در برابر فجایع ملت مظلوم غزه سکوت نکرده، فریاد حق‌طلبی را به جامعه جهانی برسانند و با جدیت به وظیفه الهی و انسانی خود عمل کنند.

