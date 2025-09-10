اعلام انزجار ستاره فوتبال آمریکا از جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «یونس موسی» ستاره تیم ملی فوتبال آمریکا با انتشار تصویری در فضای مجازی، «کودککشی اسرائیل» در فلسطین را محکوم کرد.
موسی از سال ۲۰۲۰ تاکنون با ۳۹ بازی برای تیم ملی آمریکا یکی از مهرههای کلیدی یانکیها به شمار میآید.
موسی از مسلمانهای کشور آمریکا است. او برای میلان خوش درخشید و در تابستان جاری با مبلغ ۲۶ میلیون یورو راهی آتالانتا شد.
هافبک ۲۲ساله آمریکایی تصویری از معترضان به جنایت اسرائیل در غزه منتشر کرد که روی پلاکارد متن «وقتی بچهها خوابند ساکت باشید، نه وقتی بمباران میشوند، گرسنگی میکشند یا اعدام میشوند» نوشته شده بود.
سایت مقاطعه مینویسد که این بازیکن آمریکایی با وجود احتمال برخورد با او به دلیل حمایت از فلسطین، ولی با این پست توجهها را به نسلکشی در غزه جلب کرد.
..............................
پایان پیام / 348
نظر شما