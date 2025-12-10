به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد که از سال ۲۰۰۳ به ابتکار سازمان ملل تعیین شده، آموزه‌های قرآن و تعالیم اسلامی بار دیگر اهمیت مقابله با فساد در تمامی سطوح فردی، اجتماعی و نهادی را یادآور می‌شود. به‌گفته سازمان ملل، فساد شامل سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی از جمله رشوه، اختلاس، تقلب و رانت‌خواری است؛ اما در فرهنگ دینی اسلام، مفهوم «فساد» گستره‌ای وسیع‌تر دارد و هر رفتاری که موازنه الهی در جهان و اجتماع را بر هم بزند، مصداق آن شمرده می‌شود.

در قرآن تأکید شده است که «خدا فساد را دوست ندارد» و مصادیق گوناگونی از فساد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی معرفی شده است. بر اساس این آموزه‌ها، فساد تنها به تخلفات مالی یا سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه هر رفتاری که عدالت، سلامت جامعه یا حفظ زمین را تهدید کند، شکلی از فساد تلقی می‌شود.

کارشناسان دینی با اشاره به گسترش مصادیق نوین فساد، از جمله آلودگی منابع آب، تخریب محیط زیست و تخلفات صنعتی، این موارد را خیانت به امانت الهی و تهدیدی برای نسل‌های آینده می‌دانند.

همچنین، تعالیم اهل‌بیت (ع) بر نقش متقابل حاکمان و مردم در سلامت جامعه تأکید دارد. امام علی (ع) در نهج‌البلاغه فساد را نتیجه فساد رهبران و اصلاح را منوط به صلاح آنان و مردم دانسته است. این دیدگاه نشان می‌دهد که مبارزه با فساد در نگاه اسلامی مسئولیتی مشترک است و تحقق اصلاح اجتماعی زمانی ممکن می‌شود که هر دو سوی حاکمیت و جامعه به عدالت و درستی پایبند باشند.

بر اساس این تعالیم، مبارزه با فساد وظیفه‌ای جمعی برای امت اسلامی به‌شمار می‌رود و هر فرد باید در برابر انحرافات اخلاقی، مالی و محیط‌زیستی نقش‌آفرینی کند. قرآن نیز بر همکاری در راه نیکی و پرهیز از همکاری در ظلم و تجاوز تأکید دارد.

با فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با فساد، مسلمانان بار دیگر به این حقیقت فراخوانده می‌شوند که عدالت، شفافیت و امانتداری از ارکان اساسی ایمان است و مقابله با فساد در هر شکل آن، تلاشی برای برپایی عدالت الهی و پاسداری از امانت الهی در زمین است.

