به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون شهر هور (Hoover) در آلاباما درخواست انتقال آکادمی اسلامی این ایالت را تحت فشار مخالفتهای اسلامهراسانه رد کرد. اظهارات تند سناتور تیوبرویل نگرانیهای امنیتی را افزایش داد و مسئولان مدرسه روند انتقال را متوقف کردند.
اقدام کمیسیون برنامهریزی شهر هور در ایالت آلاباما برای رد درخواست تغییر کاربری بهمنظور انتقال «آکادمی اسلامی آلاباما» با موجی از واکنشها و طرح گسترده اتهامات اسلامهراسانه همراه شد. این مدرسه که از سال ۱۹۹۵ در هوموود فعالیت دارد، قصد داشت به ساختمانی اداری متروکه در منطقه میدوبروک (Meadowbrook) منتقل شود، اما جلسه کمیسیون با حضور مخالفانی که پلاکاردهایی با محتوای ضداسلام در دست داشتند، این درخواست را رد کرد.
مخالفان با استناد به ادعاهایی درباره «خطر اسلامیسازی» و تکرار نظریههای توطئه قدیمی، به حضور این مدرسه در هور اعتراض کردند. تحلیلگران محلی میگویند تصمیم کمیسیون بیشتر تحتتأثیر فضای اسلامهراسی نشست، نه دلایل فنی مانند ترافیک یا کاربری زمین.
در ادامه، تامی تیوبرویل، سناتور ارشد آلاباما، نیز اظهاراتی تند علیه مسلمانان مطرح کرد و اسلام را «فرقه» خواند؛ اظهاراتی که نگرانیهایی درباره امنیت دانشآموزان و کارکنان مدرسه ایجاد کرد و موجب شد مسئولان آکادمی تلاش برای انتقال به هور را متوقف کنند.
پیشتر نیز موارد متعدد تهدید و پیامهای نفرتپراکنانه علیه مسلمانان و نهادهای اسلامی در ایالت آلاباما گزارش شده بود. با توقف رسمی روند انتقال از سوی مسئولان شهر، این پرونده فعلا بسته اعلام شده، اما ناظران میگویند موج اسلامهراسی در آلاباما همچنان ادامه خواهد داشت.
**************
پایان پیام/ 345